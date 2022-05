Lendaro presenta la sua squadra: «Nessun notaio o imprenditore. E' una lista di persone comuni»

Scende in campo anche la lista di "Tutta Nostra la città" a sostegno del candidato sindaco, Luca Lendaro. Sono 32 le candidate e i candidati che comporranno la lista di Tutta Nostra la Città: diversi ricercatori e insegnanti, molti giovani, alcuni studenti, ad ogni modo tutte persone attive in associazioni, comitati e movimenti che si occupano di giustizia sociale e ambientale. A questa si unirà quella di Rifondazione Comunista.

Lendaro

«La nostra lista è composta da persone comuni, che vivono sulla propria pelle le ingiustizie e le disuguaglianze sociali. Nessuna fa politica per professione, ma tutte si interessano di politica nel senso più nobile del termine. Siamo cittadine e cittadini che vivono questa città e provano quotidianamente a cambiarla mettendosi in gioco in prima persona, praticando mutualismo, cultura e solidarietà e portando avanti battaglie come quella contro la quarta linea dell’inceneritore e la privatizzazione dei servizi pubblici, per i beni comuni, per i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, per la sanità pubblica e territoriale, per preservare e valorizzare il patrimonio artistico e culturale, e molto altro ancora».

Tutti i candidati

Rosalia Toller (detta Lia), Da sempre attivista politica, fa parte del Comitato contro la quarta linea dell'inceneritore. È stata insegnante di diritto ed economia.

Carlo Salmaso, Attivista nel sindacalismo di base, membro dell'esecutivo nazionale del Comitato per il ritiro di ogni Autonomia Differenziata, ingegnere, insegnante di matematica.

Alice Furlan, Attivista nei movimenti studenteschi e ambientalisti fin dalle scuole superiori (Extinction Rebellion e Fridays for Future), studentessa lavoratrice.

Davide Guerini, Papà attivista del comitato Priorità alla Scuola, impegnato nel sociale, in particolare nel quartiere Palestro per la rigenerazione del rione.

Giuliana Beltrame, Attivista del comitato per l'acqua bene comune, ex consigliera comunale, è stata insegnante di diritto ed economia.

Federico Battaini, Coordinatore nazionale di Potere al Popolo, attivista nel comitato contro la quarta linea dell'inceneritore, ricercatore in astrofisica.

Elena De Marchi (detta Bado), Laureata in ingegneria, lavora in una nota osteria del centro.

Riccardo Ferrato (detto Erasmo), Storico, ciclista militante e vogatore alla veneta.

Francesca Tomei, Attivista nel campo del lavoro culturale, dottoranda in archeologia.

Francesco Testolina, Allenatore di calcio popolare under 10, docente di lettere alle scuole medie.

Debora Landi, Componente del direttivo dell'Unione Inquilini, lavoratrice precaria.

Emanuele Caon, Redattore di varie riviste culturali, insegnante di lettere.

Alessia Panio, Coordinatrice nazionale di Potere al Popolo e presidente dell'APS ControTempi, psicologa.

Aldo Romaro, analista programmatore, dirigente regionale dell’Unione Sindacale di Base, da sempre attivo nella lotta contro la guerra imperialista.

Angela Coman, Assistente per anziani.

Giancarlo Ieranò, Autista e operaio impiegato presso una cooperativa sociale di panificazione.

Chiara Straccamore, Attivista della Cucina Brigante, terapista neuromotoria per ragazzi autistici, ha lavorato nell'accoglienza dei senza fissa dimora.

Paolo Rampin, Infermiere, antimilitarista, ha partecipato a diverse missioni umanitarie in America Latina.

Elisa Zordan, lavoratrice precaria, animatrice culturale.

Luca Ferrari, Medico in formazione, attivista per la sanità territoriale e la sostenibilità ambientale.

Fiorentina Longobardi (detta Fiorella), Sociologa del lavoro, attivista impegnata sui temi dell'ecologia politica.

Filippo Grendene, Attivista dello sportello sociale e mutualistico dello spazio Catai, insegnante di lettere alle medie.

Magatte Ndiaye, Operatrice in un asilo nido.

Marco De Martin, Musicista e studente di sociologia.

Stefania Giroletti, Insegnante, fondatrice di diverse associazioni e riviste che si occupano di scuola, didattica e territorio.

Nicola Tomasone, Ingegnere impegnato nel settore delle energie rinnovabili.

Camilla Girotti, Pedagogista, attivista femminista.

Francesca Incagli, Psicologa impegnata nell'ambito della disabilità, dell'inclusione e dell'infanzia, attivista della Rete dei Beni Comuni.

Emanuele La Banca, Attivista fondatore della casa del popolo Berta Càceres, lavoratore precario.

Diletta Ciminelli, Studentessa lavoratrice, impegnata in percorsi socioeducativi e femministi.

Viola Bolli, Psicologa in formazione per diventare educatrice sessuale.

Tiziano Antonio Segalina, Attivista dello spazio Catai, insegnante.