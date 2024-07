Mab Unesco, reazione bipartisan esalta il riconoscimento ai Colli Euganei

L'iscrizione al Mab Unesco dei Colli Euganei ha prodotto una serie, tutte positive, da parte della politica sia nazionale che locale. «Sono molto felice per il riconoscimento Unesco assegnato ai Colli Euganei. Un riconoscimento assolutamente meritato, che porta sempre più all'attenzione del mondo luoghi che uniscono una straordinaria ricchezza culturale, naturale, storica e paesaggistica. Una terra feconda, che oggi più che mai si dimostra patrimonio italiano e internazionale. Grazie alle Amministrazioni e a tutte le realtà che hanno promosso questo percorso e hanno creduto nelle potenzialità di questa terra», dichiarato il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

L'esponente di Fratelli d'Italia, la parlamentare padovana Elisabetta Gardini: «I Colli Euganei entrano a far parte della rete mondiale delle riserve della biosfera Mab Unesco. Tutelata dal 1989, grazie all’istituzione del Parco regionale dei Colli Euganei, la zona ospita l’area termale più grande d’Europa. Il riconoscimento UNESCO sottolinea l’importanza, le peculiarità e l’unicità del nostro territorio fornendo stimolo per promozione e sviluppo».

Per il segretario della Liga veneta, l'onorevole Alberto Stefani, «è una giornata storicaiornata storica per una delle meraviglie del Veneto: i Colli Euganei ricevono, finalmente, il riconoscimento che meritano ed entrano a far parte del patrimonio UNESCO. Luoghi di una ricchezza culturale unica e dai paesaggi pittoreschi sono stati inseriti nella Lista delle Riserve Mondiali della Biodiversità. Questo affascinante sito nel padovano, conosciuto anche per la sua straordinaria ristorazione e attrattività turistica, va ad aggiungersi alle altre tante meraviglie della nostra Regione amate nel mondo».

Anche l’Assessore regionale a Sviluppo economico, Energia e Acque termali commenta la notizia dell’iscrizione dei Colli Euganei nella lista dei siti MAB Unesco annunciata oggi: «L’inserimento dei Colli Euganei nella lista delle riserve MAB Unesco è un riconoscimento importante che dà lustro al territorio padovano. Per Padova e per l’intero territorio provinciale si tratta di un traguardo notevole dal punto di vista della tutela ambientale ma anche per lo sviluppo dell’area. Il Parco Regionale dei Colli Euganei è un fiore all’occhiello per il Veneto, sul quale la Regione del Veneto ha investito molto. Per questo oggi sono orgoglioso di questo riconoscimento, frutto di un grande lavoro di squadra che potrà essere anche un volano per lo sviluppo dell’intero bacino termale. Desidero ringraziare il presidente del Parco Colli, Frizzarin, in qualità di ente promotore della candidatura per il traguardo raggiunto».

Il consigliere regionale Enoch Soranzo, plaude all'iscrizione del Parco dei Colli Euganei al Mab Unesco senza dimenticare chi ha portato avanti in questi anni questo obiettivo: «La notizia che i Colli Euganei sono stati iscritti nella Lista delle Riserve Mondiali della Biodiversità (MAB) ci riempie tutti di gioia e di orgoglio. Una conferma di quanto sia prezioso e unico, il nostro territorio. I Colli Euganei si aggiungono al delta del Po e il Monte Grappa, in questa prestigiosa lista. Una grande soddisfazione che però ci richiama anche a delle responsabilità. Rispetto a un'ambiente che è stato universalmente riconosciuto, a questo punto lo possiamo proprio dire, come unico e prezioso. E come tutte le cose rare vanno trattate con la giusta cura. Coniugare lo sviluppo con la tutela dell'ambiente deve continuare ad essere il nostro obiettivo. Come amministratore pubblico mi voglio complimentare con tutti coloro che hanno reso possibile questo iter che ha portato quest'oggi, ad Agadir, a raggiungere questo risultato che rende orgogliosi tutti i veneti insieme ai tanti, da tutto il mondo, che in questi anni sono venuti a scoprire le bellezze del nostro territorio».

Anche dal centrosinistra le reazioni sono più che positive: «L'iscrizione dei Colli Euganei nella Lista delle Riserve Mondiali della Biodiversità è un'ottima notizia. Un risultato che deve essere considerato come punto di partenza per una nuova stagione di tutta l'area, dal Parco Colli alle zone termali. Un insieme dalle grandi potenzialità ed eccellenze che sullo slancio di questo riconoscimento può puntare con entusiasmo verso il proprio rilancio. Il lavoro dunque prosegue», ha dichiarato la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Vanessa Camani.