Prandina, frattura in maggioranza: «Ambientalisti con idee anni '70. Con l'auditorium più spazi verdi»

«Sulla Prandina, invece di provare ad impostare ragionamenti fondati su dati oggettivi, continua la campagna fatta di logori slogan e falsa informazione da parte di chi trova le ragioni della propria sopravvivenza politica solo con lo sguardo indietro, rievocando vecchi stereotipi degli anni Settanta e Ottanta». Lo scontro titto interno alla maggioranza su futuro dell'area della ex caserma continua. Le parole sono degli esponenti di AmoPadova, l'associazione da cui è nata la lista civica di Giordani e che difendono l'ipotesi di realizzarci un auditorium e di un parcheggio interrato. E nel mirino ci sono proprio gli alleati di Coalizione Civica e Legambiente, che alla Prandina vogliono solo verde.

Il contrasto

«Noi invece proviamo a mettere in fila dati reali, da cui si ricava che, se entro l’attuale ambito d’area acquisita con la permuta venisse attuato il masterplan da noi abbozzato con all’interno l’auditorium proposto dal sindaco, la dotazione di area a verde avrebbe un incremento, rispetto ad oggi, di oltre diciottomila metri quadri - sostengono - .Ma c’è di più: il progetto del teatro-auditorium otterrebbe la sua massima funzionalità se fosse completato con l’acquisizione ed il restauro del complesso delle Visitandine, che potrebbe ospitare una serie di servizi per l’attività musicale e teatrale, mentre il già esistente brolo, afferente il medesimo complesso andrebbe conservato come ulteriore spazio verde aperto a tutti i cittadini. Se pertanto l’attuale area già comunale venisse ampliata, inglobando anche il suddetto complesso, il nuovo Parco Prandina sarebbe allora costituito da un totale complessivo di oltre 25mila metri quadri, di cui più di 10mila ricavabili come sopra dal differenziale di 3.354 fra edifici esistenti e demolibili più i 6.960 provenienti dal brolo Visitandine. Oltre ai circa 15mila costituiti dall’ampliamento del parco delle mura, tra i Bastioni Prosdocimo e Savonarola, conseguente anche alla rettifica di via Orsini».

Lo scontro

«Perciò superiamo le terroristiche affermazioni su presunte riduzioni di un verde, che peraltro allo stato neppure c’è né tantomeno, è usufruibile dai cittadini - proseguono dal direttivo di AmoPadova - Così si rallentano decisioni che invece sono improcrastinabili per la rigenerazione di un’area, fino a 3 anni fa preclusa alla città e nella quale oggi si potrebbe raggiungere un’armoniosa conciliazione di verde, cultura e funzioni di sosta e svago. Il movimento ambientalista degli anni Settanta ha avuto il merito di portare avanti una diversa sensibilità rispetto al culto dell’auto ovunque. Oggi non c’è più bisogno degli analoghi rituali, perché gli stessi commercianti che 30 anni fa contestavano la Ztl in via Roma e il Pollicino, oggi auspicano un allargamento della pedonalizzazione. Ancorché, giustamente, invocando un adeguato parcheggio alla Prandina».

Il parcheggio

«E sottolineiamo proprio l’aggettivo "adeguato" non per fare riferimento a dimensioni chissà quanto estese, ma per evidenziare la necessità di accorgimenti utili a renderlo un park appetibile, in funzione di vero filtro per l’accesso al centro sostitutivo di piazza Insurrezione. Insomma, una cosa ben diversa dall’attuale parcheggio provvisorio, avulso da una moderna politica della sosta, forse perché realizzato di malavoglia e con il subdolo intento - sempre in nome di quei vecchi stereotipi - di volerne dimostrare la pretesa inutilità. Ma se la città vuole guardare avanti, nel segno della modernità e nello stesso tempo della sostenibilità ambientale, non può più restare ferma su un dibattito superficiale e ideologico, ma reimpostare relazioni virtuose tra il cittadino e la città. Perciò, il progetto-Prandina deve andare avanti»

IL DIRETTIVO