E' mancato Mauro Mason, compagno di Elisabetta Gardini

Dopo un veloce decorso di malattia, mercoledì 14 febbraio, all’età di 68 anni, tra l’affetto dei suoi cari, è mancato il padovano Mauro Mason. Capitano di compagnia area, ha consolidato la passione per il volo e la laurea in Geologia in attività imprenditoriali che l’hanno visto impegnato sia in Italia che all’estero. Amico e compagno di vita dell’On. Elisabetta Gardini che ringrazia per il fiume di affetto che sta ricevendo in queste ore a sottolineare, ancora una volta, quanto Mauro fosse amato da tutti per la serietà, l’eleganza e la bontà d’animo che lo caratterizzavano.