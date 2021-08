E' mancato Silvano Cogo, una vita nei sindacati e anima di Coalizione Civica

Una vita alla Cgil, poi l’impegno in Padova 2020 e infine quello con Coalizione Civica, è mancato in seguito a una brutta malattia

Una vita alla Cgil, poi l’impegno in Padova 2020 e infine quello con Coalizione Civica, è mancato Silvano Cogo in seguito a una brutta malattia. Sempre con l'immancabile pipa in bocca, una figura molto conosciuta e apprezzata.

Lutto

Lo ricordano infatti tutti con grande affetto, un carattere sempre combattivo quando c’era da far passare certi principi ma allo stesso tempo una persona sempre disponibile e molto apprezzata. Non tutti sapevano della sua malattia e la notizia ha lasciato in molti sgomenti. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di tantissime persone che in questi anni lo hanno incrociato per via delle sue attività e del suo impegno.

Ricordo

Silvano Cogo aveva 76 anni. I funerali si svolgeranno in provincia di Bologna la prossima settimana mentre a settembre gli Amissi del Piovego dei quali faceva parte organizzeranno una cerimonia di commiato.