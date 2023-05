Manifestazioni, fiere, sagre, De Poli: «Serve una nuova normativa in materia». E strappa il sì del Ministro

«Una buona notizia per il mondo del volontariato, gli enti del terzo settore e in modo particolare per le Pro Loco! Oggi in Senato, nel corso del question time, ho chiesto al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, norme per la semplificazione per associazioni ed enti del terzo settore che promuovono manifestazioni, fiere, sagre nei nostri Comuni e nei nostri territori. Il Ministro ha accolto la mia richiesta e valuterà una nuova disciplina normativa in materia. E’ questa la strada giusta da percorrere per valorizzare il grande patrimonio dei nostri volontari!». Il senatore Udc Antonio De Poli commentando la risposta del Ministro dell’Interno Matteo Piantendosi, intervenuto oggi in Senato al Question time, su manifestazioni ed eventi promossi da Pro Loco ed enti del terzo settore, si è detto più che soddisfatto.

Nel corso del suo intervento De Poli ha evidenziato che «associazioni ed enti del terzo settore, durante la pandemia, sono stati il cuore e il sorriso per stare vicino a moltissime persone nei momenti di difficoltà e di solitudine. E’ doveroso trovare una soluzione di semplificazione amministrativa per le manifestazioni aperti al pubblico, dando un supporto strategico anche ai Comuni e, in modo particolare, ai Sindaci». Ha infine commentato, dopo aver ascoltato la risposta: «Il Ministro farà tutti gli approfondimenti necessari sulla scorta delle positive esperienze maturate durante la vigenza della normativa transitoria in vigore. E’ un segnale positivo e importante per tutti i volontari che, ogni giorno, dedicano il proprio tempo e le proprie energie agli altri».