Manifestazioni natalizie, buoni shopping e manutenzione di Villa Draghi con la variazione di bilancio 

Il Consiglio comunale di Montegrotto Terme ha approvato l'ultima variazione di bilancio prima della chiusura dell’esercizio finanziario 2021. «La variazione, grazie alle maggiori entrate che abbiamo registrato e ad avanzi di amministrazione - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - ci consente di finanziare un ricco programma di manifestazioni natalizie, 35 mila euro di buoni shopping da spendere nei negozi locali per le famiglie con figli minori e di dare ulteriore impulso alla riqualificazione di villa Draghi.

Avanzo

L’avanzo di amministrazione registrato è di 143 mila euro (spese correnti per 89 mila euro e spese di investimento per 54.500 euro.) Ci sono inoltre maggiori entrate correnti per 158 mila euro e in conto capitale per 10 mila euro. Queste voci, unitamente ai risparmi in varie poste di bilancio, finanziano, nel rispetto degli equilibri di bilancio, maggiori spese secondo le necessità manifestate dagli amministratori.

Iniziative

Tra le iniziative finanziate ci sono: manifestazioni ed eventi culturali (71 mila euro), manutenzione del patrimonio comunale (31 mila euro), contributi a sostegno delle attività commerciali del territorio (35 mila euro), spese per liti ed arbitraggi (30 mila euro), acquisti hardware (15 mila euro), acquisto di mezzi di trasporto (22 mila euro), riqualificazione del percorso di Villa Draghi (20 mila euro).