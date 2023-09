Marcato, nuovi indizi del suo passaggio a Forza Italia

Alla commemorazione dell'11 settembre c'era anche Roberto Marcato, come ogni anno d'altronde. Ma quest'anno c'era qualcosa di diverso, anzi diverse cose. Innanzi tutto partiamo dal fazzoletto. Nel taschino non più il leone di San Marco o quello verde della Lega ma uno elegante, bianco blu, spunta dal taschino della giacca. Ma che qualcosa sia cambiato lo si evince anche da quanto dichiarato nel suo discorso, come l'appello all'attenzione che va posta verso le grandi periferie dove vivono molti giovani di seconda e terza generazione che proporio negli anni del terrore e degli attentati Al Qaeda faceva proselitismo in questi luoghi. Lo stesso che ha fatto qualche tempo dopo Isis, formazione che con l'organizzazione fondata e guidata da Bin Laden contende questo spazio, affatto esiguo, di persone che vedono l'occidente come il male. Marcato ha detto con chiarezza che questi luoghi, non vanno abbandonati. Un concetto un po' diverso rispetto a quello che eravamo abituati a sentire dai leader leghisti che hanno invece per anni agitato lo spettro del terrorismo islamico raccogliendo molti consensi. Marcato inoltre, alla fine dell'intervento, ha citato Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Regione, portando il saluto della giunta e del consilgio regionale. Al termine della cerimonia gli si è quindi chiesto se è imminente il passaggio a Forza Italia ma Marcato, non rispondendo ha seminato altri indizi che fanno capire che potrebbe essere assolutamente possibile che anche lui come altri esponenti della Lega hanno già fatto, ceda alle lusinghe di Tosi.