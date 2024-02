Marcato si tira fuori dalla corsa elle europee: «Non devo chiedere l'elemosina al partito»

La Lega non potrà contare su Roberto Marcato alle prossime elezioni europee. Ma è tanto tempo che è l'assessore regionale, in realtà, a non poter contare sul partito che ha contribuito a rendere grande in Veneto. E' stato lui stesso a confermarlo, sostenendo di non dover essere lui a chiedere la candidatura: «Conversando con mio fratello ho capito una cosa che in realtà mi era già chiara. Lui, da storico militante, ha contribuito però a renderla molto più trasparente - le parole di Marcato - .Io sono il più votato in Veneto e ho un grande consenso, e mi dispiace doverlo ribadire perchè sembra presuntuoso, quindi non credo di dover chiedere niente a nessuno. Se il partito mi vuole candidare mi chiami, altrimenti non devo certamente essere io a bussare».

La rottura

Marcato ormai è in rottura con la Lega da tempo. Le elezioni a Padova del 2022 (lui ambiva a candidarsi come sindaco, ma gli è stato preferito l'imprenditore Francesco Peghin, poi sconfitto al primo turno da Sergio Giordani) hanno rappresentato l'inizio dell'apertura di una lunga crepa, poi diventata definitiva quando il segretario regionale del partito è diventato Alberto Stefani. A pochi giorni dallo scrutinio Marcato aveva rinunciato, dopo aver capito di aver perso anche l'appoggio del presidente Luca Zaia, subendo quindi il potere dei vertici veneti, a partire da Massimo Bitonci e dei "salviniani". Con lui una grossa fetta del partito, che però non si è ancora saldata troppo per potersi opporre con i numeri dall'interno. Quella della candidatura alle europee sembrava poter essere il "contentino" per Marcato, che però adesso si tira fuori: «Ho dato la vita alla Lega, come mi ha ricordato anche mio fratello - prosegue "bulldog" - e non devo convincere nessuno del mio valore, che invece è certificato dall'affetto dei veneti. Non devo chiedere al partito se è sufficiente quello che ho fatto. Per cui basta. Finisce qui».

Barbisan e Forza Italia

Marcato risponde poi anche a Fabio Barbisan, vicesegretario regionale della Lega, che sul tema aveva detto: «Non ci sono principi e principini, siamo tutti militanti allo stesso modo. Nessuno si mette in attesa di chiamate, chiami tu se non ricevi la telefonata».«Ha parlato per il partito e quindi amen. Discorso chiuso, di cosa dobbiamo parlare? Al massimo di rispetto, visti i termini utilizzati. Comunque non sono affatto preoccupato, si deve preoccupare chi non ha consenso». Intanto, il corteggiamento da parte di Forza Italia, attraverso il segretario regionale Flavio Tosi, prosegue, ma per adesso Marcato sente la Lega «ancora casa».