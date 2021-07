Padova Urbs Picta patrimonio Unesco, Marcato: «Da padovano faccio fatica a contenere la gioia»

«Da assessore di una Regione che ha fortemente voluto con il presidente Zaia e tutta la Giunta questo riconoscimento, e anche come padovano, ammetto che in questo momento faccio fatica a contenere la gioia. Padova è una città bellissima, uno scrigno d’arte e di cultura con una grande storia e altrettanto futuro. Meritava in pieno l’incoronazione dell’Unesco, arrivata grazie a un perfetto gioco di squadra tra le istituzioni. È solo l’inizio di un cammino di nuova e ulteriore valorizzazione, al quale tutti dovremo lavorare intensamente. Un riconoscimento che arriva tra l’altro in un momento particolare, legato alla pandemia e alla crisi economica che ha provocato gravi difficoltà, a cominciare dal turismo. Mi auguro che potersi fregiare di questo straordinario nuovo fattore d’immagine possa aiutare anche a recuperare attenzione e voglia di visitare una delle città d’arte più importanti del mondo da parte dell’intero mondo del turismo»: questo il commento di Roberto Marcato, assessore regionale all'economia.