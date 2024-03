Caos Lega, Marcato: «Stefani vuole rottamare il dream team, ma ha collezionato solo sconfitte»

«Vorrei dire al nostro segretario: quelli che lui vuole rottamare rappresentano il dream team della Lega. Sono quelli che hanno fatto vincere il partito ovunque. Mentre gli attuali dirigenti finora mi pare abbiano collezionato una sconfitta a Padova, una a Verona e una a Vicenza». E' il solito Roberto Marcato, ormai senza più freni nei confronti di chi comanda in Regione (e a Padova) all'interno della Lega. Nel mirino c'è sempre Alberto Stefani, che da segretario regionale aveva parlato di svecchiamento all'interno del Carroccio, dopo aver subito dure critiche e dopo il caso Gianantonio Da Re, espulso dal partito per aver duramente polemizzato con Matteo Salvini, arrivando a definirlo "mona". Da Re aveva ipotizzato la rinascita della Lega Nord in parallelo alla Lega Salvini premier, da cui a Padova stanno via via uscendo molti militanti storici. L'assessore regionale Marcato, invece, è ormai in rotta con i vertici (oltre a Stefani, anche con i sottosegretari Massimo Bitonci ed Andrea Ostellari), ma anche con lo stesso segretario della Lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini, che venerdì sarà a Padova per partecipare ad uun convegno in cui si parlerà di grandi opere.

La fase di riflessione

«Io non chiedo la testa di nessuno. Per me Salvini può rimanere mille anni, ma prima si deve avviare una fase di riflessione profonda all'interno del partito - ha proseguito Marcato - .Dobbiamo chiederci chi siamo e dove stiamo andando una volta per tutte. Perché sentire parlare di rottamazione fa sorridere, soprattutto se chi ne parla non fa che collezionare sconfitte e si fa triplicare da Fratelli d'Italia in una regione come il Veneto».