Marcato su Vannacci: «Non può essere capolista in Veneto e neppure il nostro portabandiera»

La questione Vannacci sta facendo discutere non poco, tutto il Veneto leghista. E sul tema l'assessore regionale Roberto Marcato ha le idee molto chiare qualsiasi sarà il tipo di candidatura del generale: «Dipende molto da che tipo di candidatura sarà: se lui è un candidato tra i tanti, c'è la preferenza, non avrà la mia e la cosa finisce lì», premette il massimo della diplomazia possibile, nel caso di Marcato. E infatti, anche se in modo inizialmente soft, fa immediatamente comunque capire come la pensa lui su tutta la vicenda.«Candidati diciamo così, particolari, ne abbiamo già visti e non sarebbe una novità. La cosa non mi spaventa più di tanto, se in questi termini», dice usando l'ultima dose di diplomazia possibile mista a un po' di ironia.

Poi però la faccenda si fa tremendamente seria: «Se dovesse invece essere capolista in una circoscrizione e magari il Nord Est, sarebbe un problema perché pretendo, io e tantissimi altri come me, dalla mia dirigenza e dal mio segretario regionale, che il capolista in questa circoscrizione sia un veneto. Una donna o un uomo, che sia, ma veneti». Fissa il primo punto fermo, Marcato. Che non si ferma ovviamente qui, perché c'è anche un altro scenario possibile. «Se invece, terza ipotesi, viene candidato come capolista in tutta Italia allora il problema si fa ancora più grande. Il capolista nazionale o è un leader, come succede in tutti i partiti in caso di elezioni Europee, o è uno che fa da portabandiera. E Vannacci non può essere il mio, il nostro, portabandiera. Non rappresenta i valori della Lega». Qui Marcato si scalda e fa un piccolo elenco, ma si ferma subito, quasi immediatamente, facendo però in realtà intendere che ci sono tante altre contraddizioni, a suo modo di vedere, tra la storia della Lega e quella del generale Vannacci: «Non è autonomista, anzi, direi tutt'altro. Ha idee suggestive sull'omosessualità e sul fine vita. In generale sui diritti civili, direi. E non si dichiara neppure antifascista, non può certo rappresentarci».