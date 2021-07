Il leghista Marcello Bano si candida sindaco di Noventa Padovana

Il Vicepresidente della Provincia Marcello Bano annuncia la sua candidatura a sindaco di Noventa Padovana. “Vogliamo aprire una stagione di rinascita per il nostro comune – dichiara Bano – per uscire una volta per tutte da un durissimo periodo di emergenza e sacrifici, sanitari ma anche economici. Per affrontare le difficoltà di tanti lavoratori, commercianti, piccoli imprenditori di Noventa le soluzioni ordinarie non bastano. E non basta un'amministrazione ordinaria, senza infamia e senza lode, come quella che sta terminando il suo mandato. In questo tempo straordinario, servono idee e persone straordinarie, un nuovo modo di pensare e nuove forze giovani come quelle della squadra che stiamo mettendo insieme. Una squadra di assoluta eccellenza, composta al 100% da persone che lavorano, estremamente competenti nei rispettivi ambiti, perché è ora di finirla con l'uomo solo al comando.

La presentazione

E' prevista per domani 30 luglio, alle ore 18:30, di fronte alla gelateria da Patrizio a Noventana. "Ci presentiamo insieme, con un progetto ambizioso e di ampio respiro per il nostro paese, per costruire un futuro che non lasci indietro nessuno, a partire da chi ha pagato il prezzo più alto dell'emergenza sanitaria" evidenzia Bano "e penso innanzitutto alle nostre attività commerciali: la pandemia ha dimostrato drammaticamente che esistono lavoratori che lo stato considera di serie B in termini di tutele economiche. I comuni possono e devono intervenire. Alcuni lo hanno fatto, con risorse anche importanti. Noventa finora no. Non parliamo di dare mancette che lasciano il tempo che trovano, ma di sedersi tutti insieme intorno a un tavolo e tirare fuori le idee, oltre alle risorse economiche, necessarie a rilanciare il commercio nel nostro distretto.

"Noventa non è di serie B"

"Come sono state considerati di serie B, e qui la politica nazionale non c'entra, i residenti nelle località di Noventana e Oltrebrenta. Da troppi anni l'amministrazione comunale sembra essersi dimenticata di loro: non basta presentarsi a chiedere voti a poche settimane dalle elezioni, promettendo tutto quello che il Partito Democratico poteva fare negli ultimi 20 anni e non ha mai fatto per queste zone dimenticate del nostro comune. Basta pensare che questi cittadini, diversamente da quelli di Cadoneghe, Selvazzano o Ponte San Nicolò, non dispongono attualmente di un collegamento di bus urbani con Padova: arriverà solo a settembre, grazie alla mia iniziativa come Vicepresidente della Provincia. l biglietto passerà da 2,40 euro a 1,50 euro e l’abbonamento mensile studenti scenderà da 44 a 34 euro. Il nuovo sistema, diversamente dall'attuale, permetterà di viaggiare su tutta la rete urbana di Padova senza alcun costo aggiuntivo. Saranno inoltre aumentate le corse in alcune fasce orarie.

La sicurezza

"Da ultimo, non è possibile che nel 2021, coi mezzi tecnologici di cui disponiamo, ancora vediamo circolare dei soggetti che aprono macchine e garage, e si prendono quello vogliono nell'impunità più totale. Era inaccettabile una volta, è ancora più inaccettabile oggi che i mezzi per fermarli ci sono. Siamo uno dei comuni con più impianti di videosorveglianza di tutto il nord Italia, abbiamo più agenti di quasi tutti i comuni nostri vicini. Se queste risorse non vengono impiegate in senso repressivo, per garantire una vera siurezza, è solo per una scelta politica operata in questi anni dal Pd, che noi cambieremo radicalmente. Ringrazio il mio partito, la Lega, per la fiducia accordatami, e tutte le forze politiche della grande famiglia del centrodestra, con cui è in corso da tempo un fitto dialogo per superare le divisioni che in passato hanno impedito alla nostra area politica di guidare un comune importante come Noventa".