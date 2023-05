Mestrino, Agostini fa il bis: quasi il 60% dei voti per sconfiggere i due ex

Riconfermato Marco Agostini dal 53,27% degli aventi diritto al voto. Anche Mestrino sceglie il sindaco uscente, regalandogli un secondo mandato con un plebiscito che lo ha portato al 59,96% del consenso (2947 voti). Sconfitti nettamente Mario Fiorindo e Roberto Zambolin, che si sono fermati rispettivamente al 20,12 (989 voti) e al 19,92% (979). Marco Agostini aveva come obiettivo, insieme alla sua lista di centrodestra “Per Mestrino Agostini Sindaco”m quello di continuare con i progetti portati avanti negli ultimi cinque anni. A sfidarlo il suo ormai ex vicesindaco Mario Fiorindo, che aveva lasciato la giunta per correre per conto proprio con la lista “Per Mestrino Mario Fiorindo Sindaco” e l’ex primo cittadino Roberto Zambolin, sindaco di Mestrino tra il 1998 e il 2008, candidato per il centrosinistra con la stessa lista civica dell’epoca “Mestrino Insieme”. «Grazie ai cittadini che hanno apprezzato il lavoro fatto finora - le parole del riconfermato Agostini - .Vuol dire che la mia squadra ha lavorato bene. Sicuramente continueremo a farlo come abbiamo sempre fatto finora, puntando tutto sulla nostra concretezza. Saremo vicino alle famiglie, che hanno subito anche colpi bassi in quest campagna elettorale. La promessa che mi sento di fare è quella di lavorare e proseguire i progetti importanti che abbiamo lanciato durante questo mandato»