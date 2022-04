L'assessora Marta Nalin sarà capolista di Coalizione Civica alle prossime elezioni

Le persone iscritte a Coalizione Civica hanno votato l’ordine della lista che si presenterà alle elezioni comunali del 12 giugno. Capolista sarà l'attuale assessora al sociale, Marta Nalin. Hanno partecipato al voto 193 aventi diritto su oltre 350 iscritti, e il voto si è svolto domenica 10 aprile, al Parco dei Girasoli, durante la giornata di lavori per la stesura del programma, sabato pomeriggio e lunedì mattina presso la sede elettorale di Riviera Ponti Romani 44.

Come previsto dallo Statuto di Coalizione Civica, l’ordine di lista prevede l’alternanza di genere e in caso di parità di voti il criterio per stabilire la posizione è stato quello anagrafico, ovvero i più giovani prima. Ad ottenere più voti è stata l’assessora al Sociale Marta Nalin, seguita da gli altri due assessori del movimento arancione Andrea Ragona e Chiara Gallani, e dal capogruppo in consiglio comunale, Nicola Rampazzo.

Ecco l’ordine di lista come votato dagli attiviste e le attiviste aventi diritto:

Marta Nalin

Andrea Ragona

Chiara Gallani

Nicola Rampazzo

Laura Zaratin

Sebastian Kohlscheen

Chiara Pasquato

Marco Sangati

Francesca Contarello

Mattia Galdiolo

Claudia Cortese

Riccardo Fusinato

Madiana Nuredini

Mauro Rolle

Anny Tormene

Daniele Klausas

Valeria Valleri

Edoardo Cosciani Cunico

Mariateresa Di Riso

Stefano Ferro

Chiara Pinton

Giulio Crisanti

Cinzia Zanellato

Fabio Beraldin

Mariana Carniel

Celestino Benetazzo

Andreina Redetti

Amir Gharaba

Giorgia Ruzzante

Paolo Mazzo

Sandro Nardin

Giandomenico Tono

Coordnatori

Gianluca Pozza e Dora Rizzardo, portavoce di Coalizione Civica commentano: «È certamente motivo di orgoglio essere la prima forza politica in città che definisce la sua lista, e lo abbiamo fatto come sempre coinvolgendo attiviste e attivisti in ogni decisione. Questa sera l’assemblea voterà ufficialmente la lista, che si conferma essere aperta e inclusiva con molti candidati e candidate che si avvicinano alla politica per la prima volta, e potremo quindi iniziare a raccogliere le firme necessarie per presentarla alle elezioni amministrative del 12 giugno».