La sezione della Lega si tinge di rosa: eletta la nuova segretaria

La Lega di Rovolon si tinge di rosa: si è celebrato il rinnovo della Sezione, la quale comprende i comuni di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo, Vo’ e lo stesso Rovolon. Alla presenza del commissario provinciale Marco Polato è stata eletta segretaria Martina Dal Pozzo, giovane 32enne amministratrice del Comune di Rovolon.

La neo Segretaria ha nominato Vicesegretaria Vanna Zanon del comune di Lozzo, e faranno parte del direttivo Bejato Gianluigi di Vo’, Berti Gianfranco di Rovolon e Mattia Montemezzo, Vicesindaco di Rovolon. Afferma Martina Dal Pozzo: «La sezione di Rovolon, Lozzo, Cinto e Vo’ è una delle sezioni più attive nella zona Colli - Terme Euganee. Un ringraziamento va fatto a tutti i militanti, in particolar modo ai militanti storici della sezione che hanno portato avanti sinora, in maniera impeccabile, la lega Rovolon portandola ad amministrare il Comune con 3 giovani consiglieri comunali, e a Vo’. Continuiamo a crescere insieme per sviluppare un territorio un po’ dimenticato».