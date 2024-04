Maserà: dalla cittadinanza a Mussolini all'hub, sindaco sotto attacco

In merito alle giusticazioni a mezzo stampa di Gabriele Volponi, sindaco di Maserà di Padova, riguardo le mozioni presentate al consiglio comunale dello scorso 8 aprile 2024 (cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti, revoca di quella a Benito Mussolini), arriva la replica di Nicoletta Pannocchia del direttivo dell’ANPI locale e dei consiglieri della lista civica Comunità e Territorio, Elena Coppola, Andrea Berto e Luca Rigoni. La vicenda è nota, in consiglio comunale si è proposto di dare la cittadinanza onoraria a Giacomo Matteotti e di toglierla a chi invece ce l'ha da circa un secolo, Benito Mussolini. Una faccenda che non fosse seria sembrerebbe uno scherzo. Eppure è proprio così, il mandante del suo omicidio mantiene ancora la cittadinanza onoraria a Maserà, nonostante anche la storia lo abbia già giudicato e condannato, mentre non c'è spazio per chi si è battuto in difesa della libertà, pagando con la vita, Matteotti. Un paradosso. Inevitabilmente è scoppiato un polverone.

Il primo cittadino di Maserà, Volponi, ha addirittura provato a sostenere che non esiste la prova che davvero il defunto dittatore fascista avesse la cittadinanza, ma anche in questo caso ci ha pensato la storia a rimettere le cose a posto. «Il sindaco sostiene che non è stata presentata la documentazione della cittadinanza onoraria a Mussolini. La documentazione si trova nei registri dei consigli comunali contenuti nell’archivio del Comune di Maserà ed è citata in un recente libro di storia locale. Fra l’altro il verbale della seduta, risalente al 18 maggio 1924, fu redatto dall’allora segretario comunale, signor Carlo Perlasca, padre del più noto Giorgio. Sindaco e Giunta avevano tutto il tempo di chiedere che tale documento fosse allegato alla mozione, spedita il giorno 19 marzo», precisano Anpi e i consiglieri della lista civica.

«Anche la motivazione inerente le difficoltà tecniche a concedere una cittadinanza post mortem ci appare pretestuosa: altri comuni l’hanno conferita, così come hanno revocato quella a Mussolini. Un esempio a noi vicino: il comune di Mira». Il comune del veneziano proprio a gennaio scorso ha provveduto a togliergli la cittadinanza, ma era accaduto anche a Pederobba nel trevigiano giusto qualche mese prima. Insomma, esempi ce ne sono diversi, il che fa intuire che si possa fare eccome. «Il sindaco si arrampica sugli specchi per giustificare la sua scelta che ha un evidente significato politico: fra fascismo e antifascismo sta dalla parte del primo». Lo scontro col sindaco Volponi a questo punto è totale, visto anche il clamore mediatico che la vicenda ha assunto. «Il sindaco afferma che l’opposizione non ha cuore l’amministrazione del paese e ci accusa di esserci astenuti dal votare il bilancio consuntivo. Il sindaco omette di dire che l’opposizione ha votato favorevolmente la variazione di bilancio proposta dalla Giunta su una questione specifica e che l’astensione è stata dovuta a una contrarietà sulle linee di fondo di spesa pubblica che noi avremmo gestito diversamente», precisano con una certa veemenza. Inevitabile che tra i motivi di scontro ci sia anche la volontà dell'amministrazione di autorizzare un hub della logistica, proposito che ha trovato la ferma opposizione dei consiglieri Coppola, Berto e Rigoni e ci sono state già una manifestazione e tante iniziative di chi è assolutamente contrario a costruire nuovi capannoni di dimensioni enormi quando nella provincia ce ne sono tantissimi in stato di abbandono. «Se lui avesse a cuore il benessere di tutto il paese, - dicono riferendosi a Volponi - si sarebbe opposto al progetto di costruzione del polo logistico in via Bolzani e avrebbe dato ascolto alle ragioni del Comitato di cittadini che si è costituito contro tale scempio urbanistico. Al contrario il sindaco, durante la seduta del consiglio comunale, si è permesso di fare dell’ironia sul Comitato nell’ambito di un argomento che niente aveva a che fare con l’hub logistico». Non è ancora chiaro chi sia la società che ha intenzione di investire, ma è certo che c'è chi è pronto a investire una ventina di milioni di euro per costruire un nuovo capannone di almeno 42mila quadrati e alto circa 15 metri nell'area artigianale di Maserà.