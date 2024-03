Maserà, comitati contro il progetto del nuovo polo logistico da 630mila metri cubi di cemento

Il Comitato Via Bolzani, sezione Maserà di Padova del Comitato “Lasciateci respirare” e il Coordinamento delle Associazioni Ambientaliste da settimane sta portando avanti una battaglia in opposzione al progetto di costruzione di un nuvo polo logistico da più di 600.000 metri cubi e 15 metri d'altezza che porterebbe ad un consumo totale di superficie agricola superiore a 100.000 metri quadrati. In tempi come questi, in cui è evidente che il nostro territorio ha un problema provocato dall'eccessivo cemento. Inoltre c'è anche una questione legata al traffico che inevitabilmente aumenterebbe e alle conseguenze che questo ha sulla qualità dell'aria e quindi sulla salute. I contrari, e non sono pochi neppure tra i consiglieri comunali, non comprendono l'utilità di costruire ancora quando lungo strada Battaglia sono numerosi i capannoni abbandonati e in disuso. Ma l'amministrazione comunale sembra essere di altro avviso. Per questo sono scattate raccolte firme, assemblee fino a decidere di scendere in piazza per protestare contro questa possibilità.

«A livello locale, il passaggio dei camion - almeno 160 al giorno - soffocherebbe i cittadini con traffico ed inquinamento, mentre il consumo di suolo potenzierebbe il rischio idrogeologico già doloroso per il nostro paese, in una zona problematica per il deflusso delle acque. Il tutto per incassare oneri di urbanizzazione la cui rilevanza per il bene pubblico è insignificante rispetto ai costi sociali della cementificazione calcolati da ISPRA, pericolosi a lungo termine per portafoglio e salute dei cittadini. Con 11.000 capannoni vuoti in Veneto, l’operazione sarebbe chiaramente uno spreco irrazionale di suolo. Con questo progetto si aprirebbero le porte del Comune ad un grosso soggetto economico esterno, sicuramente più interessato a fare un semplice investimento che non allo sviluppo del nostro territorio. Verrebbe consumato prezioso suolo agricolo per costruire un enorme deposito, all’interno del quale non ci sarebbe produzione, ma solo smistamento merci», spiegano dal comitato.

«A livello più ampio, siamo di fronte all’ennesimo tentativo di invasione di contesti rurali da parte della logistica, favorita dalla debolezza di amministrazioni che non proteggono l’identità del proprio territorio e accettano di farlo diventare un magazzino per estranei, ingolositi da un obolo economico ma senza alcun reale beneficio sociale. Quello della logistica odierna è un settore ambiguo, il cui senso va molto al di là del semplice trasporto e distribuzione di merci. A volte diventa un metodo per massimizzare il profitto privato, attraverso la costruzione di sempre nuove infrastrutture - con un approccio incurante dell'ambiente e delle caratteristiche del territorio - e la ricerca ossessiva di velocità e flessibilità, scaricate però sulla pelle dei lavoratori. Contratti precari e modalità d’assunzione poco trasparenti rendono infernali le condizioni di lavoro, e difficile la protezione sindacale, con esiti a volte tragici».

«Visti i molteplici esempi in questo senso nella sola provincia di Padova, non c’è ragione di credere che a Maserà sarà diverso. Questo nuovo mostro di cemento, che dovrebbe sorgere in una zona attualmente adibita a coltivazioni agricole e a ridosso di palazzine residenziali dove vivono oltre 60 famiglie, avrebbe un grande impatto non solo per residenti, ma per tutta la Comunità di Maserà e dei comuni limitrofi. Per tutti questi motivi, chiediamo ai cittadini, alle Associazioni, ai Comitati e alle Istituzioni di aderire alla nostra protesta. Voltarsi dall’altra parte significa scegliere una società ostile al cittadino e ai suoi diritti, incurante dell’ambiente, disposta a svendere il proprio valore e la propria identità per il beneficio di pochi».