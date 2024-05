«Dopo due mandati da vicesindaco, mi candido a primo cittadino»

Sostenuta dal gruppo "Civica per Massanzago, Sandono, Zeminiana", Sabrina Schiavon si è messa in gioco per la scalata alla poltrona di sindaco di Massanzago. «Ho deciso di candidarmi a sindaco per il nostro comune per le elezioni dell’8-9 giugno. Tema centrale rimane la persona e la famiglia con l’obiettivo di ottimizzare i servizi sociali e socio sanitari e di investire su tematiche quali la sicurezza, il decoro, la sostenibilità ambientale, la cultura, il volontariato, l’associazionismo e le attività imprenditoriali. Saremo - ha proseguito - una squadra determinata, responsabile e con disponibilità all’ascolto per continuare a rendere il nostro comune una realtà vivibile, inclusiva e solidale. Amministrerò ed amministreremo con chiarezza, coerenza e condivisione».

La squadra

Sabrina Schiavon, farmacista due mandati con la civica del sindaco uscente Stefano Scattolin nel ruolo di vice sindaco ed assessorato nel primo mandato al sociale, nel secondo al sociale e alla pubblica istruzione, ha svelato i nomi dei 12 candidati consiglieri che la accompagneranno durante la campagna elettorale. Stiamo parlando di Sabina Bertato, Franco Campello, Sante Chiggiato, Rachele Furlan, Alfio Gallo, Catia Giolo, Domenico Mandurino, Giorgia Masiero, Ilaria Pedron, Davide Rebeschini, Stefano Scattolin e Giulia Stevanato. A poche ore dalla consegna delle liste, non ci sono altri candidati alla poltrona di primo cittadino a Massanzago.