Massimo Annicchiarico è il nuovo direttore della Sanità del Veneto

Mecoledì 1º marzo il dottor Massimo Annicchiarico prenderà servizio come nuovo direttore generale della Sanità e del Sociale del Veneto. Questa mattina il presidente Zaia lo ha presentato ufficialmente nel corso di un punto stampa a Palazzo Balbi.

Benvenuto

Nel dare il benvenuto al nuovo direttore generale, Zaia ha sottolineato che «arriva qui dopo che abbiamo avuto modo di apprezzarlo in molte occasioni», in particolare in questi anni di lotta al covid. Il primo compito di cui si dovrà occupare Annicchiarico, come richiesto espressamente dal governatore, sarà quello di abbattere le liste d'attesa. Un problema a livello nazionale, che secondo il neo direttore può essere aggredito, «per quanto non esistono delle ricette, perché se ci fossero sarebbero vendute come il pane. È però un tema che può essere gestito con buoni risultati per i cittadini». Per il direttore generale è necessaria «un'applicazione costante e continua, che riguarda tutti i livelli dell'organizzazione. Non è un esclusivo tema di risorse. So con certezza, per averlo vissuto in altri contesti, che non esistono soluzioni adatte per tutte le taglie. Mi riservo di valutare con l'assessore Lanzarin le strategie per trovare soluzione al problema». La conferenza odierna è stata anche l'occasione per ringraziare il dottor Luciano Flor, oggi in pensione, «per l’incarico rivestito nei difficili anni segnati dalla pandemia», e il dottor Gianluigi Masullo che lo ha sostituito, ad interim, nel corso degli ultimi due mesi.

Il commento

«Sono onoratissimo di questa nomina. - ha detto Annicchiarico - Posso dire che la medicina del territorio e il livello di avanguardia che questa Regione ha raggiunto nel nostro Paese rappresenteranno i punti di riferimento durante il mio incarico». Annicchiarico vive a Bologna e la sua ultima esperienza è stata alla guida della Sanità regionale del Lazio.

Il nuovo direttore

Fino ad oggi il dottor Annicchiarico ha ricoperto l’incarico di direttore regionale della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio. Medico, nato nel 1958 a Taranto, si è laureato all’Università degli Studi di Bologna con il massimo dei voti e la lode. Sempre con lode si è specializzato in Medicina Interna e in Cardiologia. Il suo percorso professionale vanta una vasta serie di titoli nella formazione post studio in management sanitario, una importante attività di docente e diverse posizioni direttive alla guida di aziende e strutture sanitarie nella Regione Emilia Romagna. È anche rappresentante per la Conferenza Stato-Regioni in seno alla commissione “Sanità Militare, Innovazione e Territorio”, istituita presso il ministero della Difesa.