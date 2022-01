Sergio Mattarella eletto (di nuovo) Presidente della Repubblica

Sergio Mattarella resterà al Colle. All'ottavo scrutinio ha sfondato il Quorum dei 505 voti ed è quindi stato riconfermato Presidente della Repubblica, nonostante avesse comunicato nelle scorse settimane che non aveva intenzione di bissare. Mattarella ha risposto quindi alla chiamata del paese, più che a quella dei partiti, incapaci di trovare un accordo su un nome nuovo. Esclusa dai giochi anche la padovana Elisabetta Casellati dopo il tentativo di ieri, 28 gennaio, che ha visto la presidente del Senato accumulare 382 voti. Proprio Casellati, con tutto il centrodestra, esce quindi sconfitta da questa settimana di fuochi incrociati e franchi tiratori. Mattarella resta al Quirinale, almeno fino al 2023, anno in cui si tornerà al voto e Mario Draghi dovrà lasciare il suo posto da presidente del Consiglio. Subito dopo, potrebbe essere proprio lui a succedere a Mattarella, qualora il Presidente decidesse di dimettersi. E' già accaduto con Giorgio Napolitano. Se ne riparla tra un anno. O tra 7, quando sulla carta scadrà il secondo mandato di Sergio Mattarella.

Giordani

Anche il sindaco di Padova si è complimentato con il neo presidente: «Il Capo dello Stato continuerà ad essere Sergio Mattarella e io sono felicissimo - dice Sergio Giordani - .Non ci sono mani migliori nelle quali affidare la Repubblica, tutti i padovani si stringono attorno al Presidente, ringraziandolo per l’altissimo senso dello stato e l’abnegazione con cui ha accettato di continuare nel suo ruolo. Una garanzia per tutti, grazie Presidente»