Medico aggedito a Chioggia: la solidarietà del Presidente dell'Inps e del Sindaco Giordani

Sono state centinaia le dimostrazioni di solidarietà arrivate negli ultimi giorni a Nelson Yontu, il medico dell'Inps vittima lo scorso 2 giugno di un'aggressione durante una visita fiscale a Chioggia. E nella mattinata di lunedì 7 giugno c'è stata anche l'occasione per un incontro tra il medico INPS Nelson Yontu Maffè, il sindaco Sergio Giordani e il presidente dell'Inps Pasquale Tridico. I tre si sono visti proprio nella sede dell'ente. Il Sindaco oltre a portare il saluto e la solidarietà di tutta la città ha ricordato quanto sia ogni giorno importante ribadire che non ci deve essere spazio per il razzismo nella nostra società.

La moglie del medico aveva scritto sabato 5 giugno un lungo post per ringraziare i tanti che hanno espresso solidarietà al dottor Nelson Yontu Maffè, dopo l'aggressione: «Siamo senza parole, addirittura frastornati, per la solidarietà e la quantità di messaggi ricevuti in poche ore. Abbiamo sentito la necessità di rendere nota la vicenda perché era giusto portare alla luce due grossi problemi: le situazioni di pericolo e le aggressioni di cui molti operatori sanitari sono quotidianamente vittime sul lavoro e le conseguenze di un'aggressione a sfondo razziale su un uomo e la sua famiglia». Già all'indomani dell'episodio, il presidente veneziano dell'Ordine dei medici Giovanni Leoni aveva commentato: «La violenza è sempre inaccettabile: ora chiediamo la piena applicazione della legge contro chi colpisce il personale sanitario. A nome di tutto l'Ordine veneziano esprimo solidarietà e vicinanza al collega, medico dell'Inps, aggredito a Chioggia mentre stava semplicemente facendo il proprio lavoro».