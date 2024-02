Meneghini: «Per formare le liste alle prossime elezioni provinciali si pensi alle disabilità»

«Auspico che nelle liste delle prossime elezioni provinciali possano essere presenti persone con disabilità tra i candidati, di fatto sarà la politica a designare la presenza e in virtù di un Ministero già attivo nel Governo, sarebbe importante poter eleggere una rappresentanza o un operatore che lavora in questo settore. Il tema dell'inclusione e dell'accettazione della diversità come opportunità è oramai da qualche tempo il punto centrale per la crescita della società in cui viviamo». La voce è quella di Davide Meneghini, consigliere comunale della lista Peghin, che sul tema si batte da sempre e ultimamente lo ha portato anche in Europa. Domenica scade il termine per la presentazione delle liste per le elezioni provinciali, che si terranno poi il 16 marzo.

Le parole di Meneghini

«Ricordiamo che la barriera alla partecipazione di una persona con disabilità alla vita sociale non si trovano nella persona stessa, ma nell’ambiente in cui vive - prosegue Meneghini - .È il principio rivoluzionario dal quale parte la Convenzione Onu per i diritti delle persone con disabilità del 1981. Il documento ha delineato i diritti delle persone disabili, come la libertà di compiere le proprie scelte; la partecipazione alla vita sociale; le pari opportunità; la parità tra uomini e donne, un principio che vale in generale ma che l’Onu ha voluto ricordare anche in merito al tema specifico. Sono dell'idea che fino a quando le disabilità mentale e fisica non saranno giustamente rappresentate in politica, sarà difficile mettere in atto concrete e capillari politiche di partecipazione attiva. Penso che continuerà a essere un tema buono per i convegni e le dichiarazioni di intenti, ma le barriere di ogni tipo e i pregiudizi rimarranno muri insormontabili».