Mezzavia: l’arcostruttura si ammoderna e si attrezza anche per il "baskin"

Il Comune di Montegrotto Terme amplia ulteriormente la propria offerta di strutture accessibili per le persone disabili: dopo il parco giochi inclusivo a Parco Mostar è la volta dell’arcostruttura di Mezzavia che verrà rammodernata e resa accessibile, con parcheggi dedicati e con attrezzature, compreso un impianto di pallacanestro regolabile in altezza adatto agli atleti che giocano a baskin sulle sedie a rotelle.

Finanziamento

«La nostra amministrazione - spiega il consigliere comunale Omar Turlon - è stata premiata dalla Fondazione Cariparo con il bando Work in Sport 2022 e riceverà un finanziamento di 39 mila euro che coprirà il 60% dell’importo previsto per i lavori della struttura». Il dettagliato progetto messo a punto dall’ufficio tecnico comunale prevede il miglioramento dell'accessibilità esterna, il rifacimento della pavimentazione interna con la tracciatura delle linee per pallavolo, basket, calcetto e pattinaggio e installazione di attrezzature dedicate alle pratiche sportive.

Bando

L’intervento prevede anche la creazione di parcheggi nell’area esterna all’arcostruttura dedicata alle persone con ridotta mobilità ed alle persone ipovedenti con la realizzazione di un percorso guidato realizzato a terra con colori molto accesi. «Con questo bando - afferma il consigliere Turlon - la nostra amministrazione dimostra ancora una volta di aver le capacità di intercettare finanziamenti da parte di enti terzi e per realizzare infrastrutture senza gravare sulle tasche dei cittadini».