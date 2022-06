Elezioni, Micalizzi sbanca e fa il record di preferenze con 2811 voti. Ecco il prossimo consiglio comunale

Sergio Giordani è stato riconfermato sindaco di Padova. Ma l'altro grande vincitore è il suo vice Andrea Micalizzi, che con 2811 preferenze personali ha sbancato ogni concorrenza esterna ed interna. Con questi numeri ora potrà presentarsi per chiedere praticamente qualsiasi cosa, anche se nello stesso tempo ha già fatto nascere amarezza e qualche risentimento tra i suoi. Un record che non si era mai visto. Micalizzi in cinque anni ha quasi triplicato i suoi voti (già molti nel 2017: 1185). E lui siederà sicuramente anche nella prossima giunta che sarà a trazione Pd, visto che oggi è il primo partito in città (+14% rispetto a Lega, +13 Fdi). Il Pd avrà quindi 9 consiglieri rispetto agli attuali 6, mentre la lista Giordani passa da 4 seggi a 7. Coalizione civica ne esce dimezzata invece con solo 2 consiglieri (e un terzo, provbabilmente Marta Nalin che andrà in giunta, con le sue 965 preferenze) e poi un rappresentante ciascuno per Insieme per Padova di Francesca Benciolini e Per Padova di Antonio Foresta.

L'opposizione

All'opposizione situazione frazionata: 3 consiglieri ciascuno per Fratelli d'Italia, Lega e lista Peghin, 2 per Coraggio Italia e uno per Forza Italia. Molte le riconferme: Matteo Cavatton in FdI con 529. E ancora nella lista Lega va bene Ubaldo Lonardi con 518 e anche Alain Luciani con 473, ma prima arriva Eleonora Mosco con 671. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia dopo Cavatton c'è Enrico Turrin con 380 preferenze, e poi Elena Cappellini con 263. Buona prestazione nella lista Peghin per l'ex presidente di BusItalia Ludovico Mazzarolli. in Coraggio Italia il primo è l'ex consigliere Manuel Bianzale, mentre in Forza Italia si conferma Roberto Moneta.

Il prossimo consiglio comunale

In base ai primi dati, non ancora validati dalla commissione elettorale, si può iniziare a ipotizzare la composizione del consiglio comunale. Il Pd avrà 9 consiglieri (di cui 5 donne): Andrea Micalizzi, Margherita Colonnello, Pietro Bean, Cristina Piva, Antonio Bressa, Gianni Berno, Anna Barzon, Etta Andreella e Federica Bruni. La lista Giordani dovrebbe eleggere: Andrea Colasio, Bruno Cacciavillani, Diego Bonavina, Carlo Pasqualetto, Margherita Cera, Franca De Lazzari e Ivo Tiberio. Due donne per Coalizione civica: Marta Nalin e Chiara Gallani. Poi Francesca Benciolini per "Insieme" e Antonio Foresta di "Per Padova".L'opposizione avrà Matteo Cavatton, Enrico Turrin e Elena Cappellini per FdI; Elenora Mosco, Ubaldo Lonardi e Alain Luciani per la Lega; Ludovico Mazzarolli, Roberto Cruciato e il candidato sindaco Francesco Peghin per la Lista Peghin; Manuel Bianzale e Andrea Sanguin per Coraggio Italia; e Roberto Moneta per Forza Italia.