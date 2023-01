Micalizzi: «La palazzina ex Coni sarà abbattuta e ricostruita»

L'assessore ai lavori pubblici e vice sindaco di Padova, Andrea Micalizzi: «Costa meno abbatterlo e rifarlo che intervenire per ristrutturarlo. Su questo stiamo ragionando, l'obiettivo è partire con i lavori quest'estate». C'è già una idea di come potrebbe essere ricostruita la palazzina: «Ne stiamo parlando insieme all'assessore Andrea Colasio, in quell'area tra l'area Valli e il resto, stiamo partendo con un completo restyling di quell'area nel cuore dell'Arcella. Il nuovo edificio avrà la stessa volumetria di quello precedente e ne ricorderà anche la forma. Siamo ancora in fase di discussione, sarà poi importante il confronto con i residenti prima di avviare qualsiasi lavoro», ha precisato Micalizzi.