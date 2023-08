Migranti, Giordani ribadisce il no a un grande hub ma apre le porte delle scuole per l'accoglienza

Sono più che raddoppiati gli sbarchi di migranti nei primi sette mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso: i dati del Viminale ci dicono che sono stati 89.158 in pratica più che raddoppiati rispetto ai 41.435 del periodo 2022, con una variazione percentuale del 115,18%. E paradossalmente il principale Paese di partenza verso l'Italia è la Tunisia, quello con cui il Governo Meloni ha stretto un accordo che avrebbe dovuto avere il risultato inverso. Un risultato che appunto non è arrivato nonostante quello che sta accadendo soprattutto sul confine tra Libia e Tunisia dove migliaia di persone vengono ricacciate indietro, vuol dire nel deserto, con esiti nefasti. Di fatto, pur calpestando incuranti i diritti umani, non si è riuscito neppure cos' ad arginare il desiderio di tante persone di cercare una vita migliore. Anzi, il peggiorare delle condizioni in cui migliaia di persone si cerca di dissuaderle dal partire, con ogni mezzo, non ferma gli sbarchi e di conseguenza gli arrivi. Senza considerare che la rotta mediterranea non ì certo la sola. E' altresì chiaro che, pur non sapendo esattamente dove, è evidente che la "soluzione" che si sta cercando è quella di grandi hub sparsi nelle province italiane dove queste persone, una volta raggiunta l'Italia, saranno collocate. Il sindaco e presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, ha dovuto trovare un compromesso tra le esigenze del Governo e quelle del territorio che amministra. E lui, pur ribadendo il no secco a un hub stile Bagnoli o Cona, ha dovuto in qualche modo cedere qualcosa. Al netto di quanto sta accadendo a Padova, che è poi quello che sta accadendo in tantissime altre città, ragionare ancora pensando che siamo in emergenza quando è più di vent'anni che il fenomeno migratorio è di queste dimensioni dice molto della nostra classe politica che in tutti questi anni non è ancora riusciata a trovare una soluzione se non tampone.

«Come sapete - scrive rivolgendosi ai cittadini - siamo in piena emergenza sbarchi, non si segnalava una quantità così consistente di arrivi su base nazionale dal 2016. I migranti arrivano, e arrivano anche in queste ore, sempre di più. Il nodo centrale, per me, resta sempre lo stesso e lo voglio dire con estrema chiarezza: Padova non vuole maxi hub nel suo territorio, non vuole tendopoli, non vuole dover pagare conseguenze di modelli sbagliati, a causa dei no ostinati a ogni tipo di collaborazione con le Prefetture, no che continuano tristemente a ripetersi a 360 gradi. Questo è il confine che mi sono dato, e su questo sono pronto a battermi in tutti i modi e in tutte le sedi, a difesa della città e anche della nostra comunità provinciale, un messaggio che desidero recapitare soprattutto al Governo nazionale in via preventiva», premette Giordani.

«Padova, da anni, crede nella serenità e nella sicurezza dei suoi cittadini e quindi, da anni, stiamo lavorando concretamente e senza mai tirarci indietro all’accoglienza diffusa, una modalità più gestibile, più umana, più sicura e con ricadute sociali infinitamente minori di enormi centri di permanenza, che non garantiscono né dignità né ordinata gestione», ribadisce ancora una volta sperando che i sindaci ancora reticenti di fronte a questa soluzione mostrino maggiore consapevolezza e un po' di coraggio. «Certo sono un uomo pratico e penso anche di buon senso; mi è evidente, quindi, che non si può solo dire no senza offrire soluzioni alternative: chi sa dire solo no fa politica e non Amministrazione e col suo atteggiamento apre la strada a dei prezzi altissimi che le nostre comunità pagheranno per anni. Meglio è gestire la questione con la testa sulle spalle e senza preconcetti. Alle condizioni attuali, il modo migliore che ho per difendere i padovani non è barricarmi e negare la realtà dei fatti, ma dire un no assoluto a grandi centri da un lato e lavorare per offrire vie diverse dall’altro. E’ stato un Ferragosto che ho passato in continui e assai schietti contatti con il Prefetto Francesco Messina e con i suoi collaboratori, perché nelle prossime ore è previsto l’arrivo di un numero non trascurabile di migranti che va gestito da subito. Nell’ottica di piena Collaborazione Istituzionale, che dovrebbe essere il faro di ogni Sindaco, il punto di accordo più avanzato che abbiamo trovato e che ritengo il più utile e sicuro per la città è il seguente: due strutture polivalenti a servizio di due istituti scolastici situati nel comune di Padova e di proprietà del Comune di Padova e della Provincia saranno messi a disposizione della Prefettura già nelle prossime ore», dice spiegando il compromesso trovato. «Qui per 3 settimane troveranno provvisoria e dignitosa ospitalità due nuclei di circa 30 persone ciascuno, in attesa di essere ricollocati; saranno punti di accoglienza che avranno la supervisione delle Autorità competenti e delle Forze dell’ordine che si impegnano a garantire la gestione corretta e un costante presidio. Queste strutture saranno riconsegnate a Comune e Provincia in tempo utile per l’avvio delle scuole e ai tempi necessari d’igienizzazione, pulizia e riordino», dice prendendosi un certa dose di rischio visto che non c'è nulla di più definitivo in questo paese delle soluzioni temporanee. «Gli studenti troveranno le loro scuole libere e perfette in ogni loro struttura fin dal primo giorno di scuola», ha assicurato.

«Il Prefetto Messina, che ringrazio, mi ha garantito che non ci saranno maxi hub a Padova e che questa che abbiamo trovato è la via per scongiurarlo, motivo per cui mi assumo la responsabilità di percorrerla. Oggi, come in futuro, questa è la modalità che ho deciso di seguire, uno sforzo senza incaponimenti, per una gestione condivisa del fenomeno e ovviamente limitato alle nostre possibilità, come via per scongiurare grosse strutture con centinaia di profughi che poi resterebbero per anni nel nostro comune, come accaduto in altri capoluoghi. Il mio appello è che, sulla scorta di questa scelta che compiamo, ci sia una reale assunzione di responsabilità da parte di tutti amministratori e non solo. Se tutto il nostro territorio non stabilisce una tregua comune delle strumentalizzazioni e delle polemiche per imboccare la via della gestione dei flussi, chi pagherà il prezzo di questo scaricabarile sono le cittadine e i cittadini. Cari concittadini, è con la solita schiettezza che mi rivolgo a voi, questa è la modalità migliore per evitare derive più pesanti e gravi, come hub e tendopoli, contro le quali sarei pronto a dare battaglia con durezza. Diamoci una mano senza perdere di vista un tema importante, stiamo parlando di persone, esseri umani, uomini, donne, bambini. Non deve mai venire meno in noi un approccio severo nel tutelare il nostro territorio ma umano e solidale nel capire che non è facendo la voce grossa o con gli slogan vuoti che fermeremo processi strutturali ed epocali», ha concluso Giordani. La sensazione è che siamo di fronte a un compromesso che non è altro che l'enneisimo provvedimento tampone che non può certo risolvere una situazione così complessa e drammatica.