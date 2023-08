Migranti, il Pd replica alle opposizioni: «Basta proclami, ognuno faccia la sua parte»

Più che per l'arrivo di 130, 150 persone da Lampedusa la polemica politca si è scatenata sulla scelta di destinare delle palestre di delle scuole alla prima accoglienza. L'opposizione ha chiesto a Giordani di risponderne in consiglio comunale e anzi di convocarne uno urgentemente. Per il Pd cittadino si tratta invece di propaganda e di polemiche inutili. «Crediamo che innanzitutto vada rilevato l’approccio inadeguato di questo governo che da mesi parla solo di migranti (ignorando molte altre emergenze sociali, economiche, ambientali) con toni propagandistici. La realtà è molto cruda ed i migranti rispetto allo scorso anno sono raddoppiati e questo dimostra che oltre ai proclami servono azioni concrete e nel caso specifico trovare delle soluzioni equilibrate che siano rispettose delle persone, ma che tengano conto anche delle preoccupazioni dei cittadini», spiegano con una nota.

«Abbiamo assistito ad un atteggiamento ancora una volta ideologico ed irresponsabile da parte di sindaci della Lega, di FdI e della destra, soprattutto al nord, che hanno negato ogni collaborazione sul fronte dell’accoglienza diffusa in piccoli gruppi su tutto il territorio. E questo, nonostante l’appello in Veneto dello stesso presidente Zaia. Dichiararsi a favore degli HUB è sbagliato e crea gravi disagi ai migranti e anche ai residenti; perché le grandi concentrazioni di persone, come ben sappiamo, rappresentano la peggior soluzione che, naturalmente, nessun Comune vuole. Quindi una non risposta oppure la comoda logica definita “NIMBY” (non nel mio cortile!). Nel frattempo il governo ha tagliato fondi importanti per l’accoglienza per accontentare il proprio elettorato», evidenziano dal partito democratico.

«Risolte le necessarie procedure sanitarie, per le quali ha senso una prima accoglienza centralizzata, nella Provincia di Padova potremmo ipotizzare 100 o 150 migranti da distribuirsi in 102 Comuni; quale impatto avrebbero nei nostri territori se accolti in varie strutture evitando concentrazioni? La risposta negativa dei sindaci di destra di fronte alla richiesta di avviare un’accoglienza diffusa, è in sé causa del problema che dichiarano di voler allontanare. Cosa ha fatto il Sindaco di Padova? Ha scelto di collaborare con il Prefetto per dare un contributo all’accoglienza temporanea per far fronte all’emergenza in corso, ma lo ha fatto richiamando tutti gli altri a fare la propria parte. Creare una tendopoli permanente nel nostro Comune sarebbe la peggior risposta, non rispettosa dei migranti e neppure dei residenti. I sindaci di centrosinistra del Veneto di Padova, di Verona e di Vicenza sono stati molto chiari sul sostegno all’accoglienza diffusa in tutti i Comuni e sul no agli hub. I sindaci di destra devono interiorizzare il fatto che hanno il governo amico e devono assumersi le proprie responsabilità di amministratori come ha fatto Giordani, evitando atteggiamenti ideologici e comodi. Giorgia Meloni e i partiti che sostengono il suo governo, hanno l’obbligo di dare risposte equilibrate perché i fatti parlano più dei proclami».