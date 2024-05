Al Milcovich come la "tribuna elettorale" di una volta: otto candidati a confronto

Le associazioni Amo Padova, Padova Europea e Padova Futura hanno organizzato un appuntamento di confronto politico che si terrà lunedì 27 Maggio, dalle 18:30 alle 20:30 al Parco Milcovich dove per tutta l'estate si svolge ArcellaBella, la rassegna fatta di spettacoli e appuntamenti culturali che anima il quartiere da ormai diversi anni.

L'intenzione dei promotori della serata è quella di mettere a disposizione dei cittadini un momento di confronto aperto e democratico su temi concreti in vista della scadenza elettorale dell'8 e il 9 giugno quando sarà rinnovato il parlamento europeo. I candidati, intervistati da un moderatore e dalle domande del pubblico, avranno l'opportunità di confrontarsi tra loro. Sono stati invitati al confronto pubblico Silvia Fattore per Azione, Giampiero Avruscio per Forza Italia, Lucas Pavanetto per Fratelli d’Italia, Davide Bendinelli per Stati Uniti d’Europa, Paolo Borchia per la Lega, Sabrina Pignedoli per il Movimento 5 Stelle, Alessandra Moretti per il Partito Democratico e Cristina Guarda per Verdi-Sinistra.

In un'epoca in cui la campagna elettorale si serve soprattutto di comunicazioni social e di slogan, questo che da un certo punto di vista è una sorta di ritorno al passato che evoca le tribune elettorali televisive di qualche decennio fa appare come un esperimento interessante e un'opportunità per l'elettore di poter ascoltare e prendere atto di quella che è la visione dei candidati su temi specifici. Al tempo si chiamava "tribuna politica", programma tv ingessatissimo, voluto dal Governo presieduto dal democristiano Amintore Fanfani nel 1961 per offrire ai cittadini la possibiltià di ascoltare dalla diretta voce dei protagonisti della poltica di allora le loro opinioni riguardo i temi di attualità.