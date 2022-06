Minasola: «La vittoria di Giordani è un risultato conservatore»

«Siamo appena nati e sta bene il risultato ottenuto. La politica padovana ha oggi un riferimento di vero centro, non una lista mordi-e-fuggi. Le proposte da noi avanzate siano un contributo concreto per Padova». E' il commenti di Domenico Minasola, candidato sindaco di Alleanza per Padova (0,96%). «Emerge una triste disaffezione al voto, molti partiti – prosegue Domenico Minasola - hanno deluso in questi anni con promesse non mantenute o apparentamenti politicamente contraddittori o senza un dialogo diretto con i cittadini. Facciamo i nostri auguri al sindaco eletto, rispettiamo il risultato elettorale. Saremo sempre in prima linea – aggiunge Minasola - per difendere i contenuti del nostro innovativo programma che è orientato all’ambiente ed allo sviluppo della persona. Non possiamo non riscontrare un risultato conservatore e non innovativo, del resto – conclude Minasola - altri candidati sindaci non hanno avuto il coraggio di andare oltre lo scontro personale».