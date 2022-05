Anche il candidato sindaco Domenico Minasola consegna la sua lista "verde"

Alleanza per Padova ha depositato la lista con Domenico Minasola candidato sindaco. L’avvocato Domenico Menorello, già vice sindaco e deputato, è il capolista. «I nostri candidati al Consiglio comunale provengono dal mondo professionale e dall’associazionismo, dal commercio e dall’imprenditoria turistica, dal mondo “green” a quello studentesco-universitario e culturale. La lista – dichiara Domenico Minasola - trae linfa anche dall’associazione Verdi per l’Italia. Siamo i primi a Padova, forse in Italia, ad avere una sede elettorale online, con collegamento live dalle 18:00 alle 19:00 ed accessibile dal nostro sito web, con abbattimento di CO2 e dei costi della politica. I nostri sondaggi online – prosegue Domenico Minasola - hanno raggiuto una partecipazione cittadina del tutto invidiabile, abbondantemente oltre i 1100 voti ciascuno e solo l’ultimo sulla Scuola e Sociale ha ottenuto 790 voti dopo poche ore dal lancio».

Anziani e scuole

«Da quest’ultimo, al primo posto, emerge la necessità di sostenere gli anziani per non isolarsi dal contesto delle loro relazioni - evidenzia Minasola - sia aprendo le case di riposo al territorio sia favorendo moduli abitativi, anche di edilizia convenzionata, con alloggi di dimensioni ridotte. In linea con le emergenti problematiche scolastiche post-pandemia e dall’analisi di Sebastiano Arcoraci è emersa l’ulteriore urgenza di dare vita, presso il Comune, ad un osservatorio scolastico che raccolga le criticità relazionali nelle scuole al fine di favorire il dialogo fra docenti, genitori e studenti; ciò è fondamentale per fare emergere le difficoltà giovanili che, se trascurate, possono evolversi in emarginazione e complicazioni sociali».

Ambiente

«L’assidua partecipazione alle nostre iniziative - prosegue Minasola - è la prova dell’impegno genuino e costante dei nostri candidati e sostenitori. Proponiamo una Padova più verde con comunità energetiche che producano energia per circa 4000 famiglie, bonus per donare al Comune veri alberi e non piantumare a carico dei padovani degli anoressici stecchi utili forse tra vent’anni. Padova vuole respirare oggi, le domeniche ecologiche sono ormai inutili. Padova merita una visione d’insieme che amalgami il sistema parcheggi con quello del trasporto pubblico. Necessitiamo di un assessorato alla musica ed un auditorium di livello europeo. Dobbiamo dare priorità ai negozi di quartiere e del centro poiché – chiude il candidato sindaco - l’eccessiva ridondanza dei grandi supermercati può provocare desertificazione localizzata».

I candidati

1- Menorello Domenico

2 Albertin Sergio

3 Benetello Elisabetta

4 Bergamini Cristina

5 Bernardello Mariarosa

6 Canazza Ilaria

7 Ciuccio Nadia

8 Crepaldi Paola

9 Di Costanzo Marlene -

10 Di Natale Bruno

11 Foch Ivano- Canale D’agordo

12 Giovanetti Giorgia

13 Lovisetto Andrea

14 Maffei Filippo

15 Marchi Rolando

16 Marsala Federico

17 Marzola Federico

18 Masitto Giuseppina

19 Massari Marco

20 Parisato Paolo

21 Piazza Cristina

22 Quaggetto Paolo

23 Rampazzo Paola

24 Salviato Loredana

25 Todaro Antonio

26 Tomasi Michela

27 Varotto Dario

28 Villani Giuseppe

29 Zaccagna Ottavio

30 Zanetti Laura

31 Zanocco Fabio

32 Zilio Zella Leonardo