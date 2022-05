Minasola: «Troppi incidenti mortali e strade pericolose. Serve assumere più vigili»

«A Padova gli incidenti stradali, mortali e non, sono un grave problema. Nel periodo 2017-2018, non considerando il semi-pandemico 2019-2021 che ha costretto a casa molti cittadini, i feriti da incidenti stradali a Padova». I numeri sono quelli a disposizione di Domenico Minasola, candidato sindaco di Padova con Alleanza per Padova. Sono passati da 3624 a 3771 gli incidenti, mentre i deceduti sono aumentati del 19% ovvero da 47 a 56.

Polizia locale

«Le Forze di Polizia svolgono costantemente un controllo esemplare - commenta Minasola - ma il Comune di Padova deve immediatamente assumere nuovo personale nel corpo di polizia municipale per incrementare il proprio ruolo su strada con controlli più ramificati e diffusi. Infatti un maggiore e ottimizzato controllo locale contribuirebbe ad abbassare i decessi ed i feriti, talvolta shoccanti. E’ necessario un impegno meglio pianificato di prevenzione e punizione amministrativa dei comportamenti sentinella, facilmente individuabili, quali la guida in stato di ebrezza, distrazione e uso dello smartphone, allacciamento delle cinture di sicurezza, alta velocità cittadina e distrazioni che sono spesso fonte di incidenti anche in rotatorie. La polizia municipale svolge bene il suo mestiere ma necessità di mezzi e uomini, come accennato». Va ricordato che attualmente ci sono circa 300 agenti a formare il corpo di polizia locale, di cui più di 200 impiegati nei servizi in strada. Negli ultimi due anni e sono stati assunti 40.

Sopralluoghi

«In questi giorni assieme al nostro candidato consigliere Marco Massari, autista esperto di BusItalia ed ex istruttore di scuola guida presso autoscuole - svela Minasola - stiamo verificando la sicurezza delle vie di maggiore afflusso e alcune rotonde, tra le quali quella del Plebiscito in cui è deceduto un neonato, oltre la segnaletica per valutare misure accessorie o alternative. E’ un dovere mettere in sicurezza pedoni e conducenti privati. Padova nel 2021, nella triste classifica delle città con più incidenti stradali, ha conquistato l’orribile 11esima posizione nazionale. Ciò non è amministrativamente e politicamente accettabile»