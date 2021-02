Il Ministro dell'Istruzione ai cittadini di Vo': «Avete posto la scuola al centro della comunità»

Ha partecipato questa mattina, all’evento on line “Io Ricordo”, organizzato dalle scuole di Vo’ anche il neo ministro all’Istruzione Patrizio Bianchi. Un anno fa l’avvio del primo lockdown cui fu costretto il piccolo comune dei Colli Euganei, di questo soprattutto si è parlato.

Grazie

«Sono qui per ringraziarvi, per ringraziare innanzitutto - ha sottolineatto il ministro - i nostri ragazzi e le nostre ragazze, le nostre bambine e i nostri bambini. Con loro voglio ringraziare tutte le famiglie, gli insegnanti, il personale, i nostri dirigenti Voi siete stati i primi ad affrontare questa pandemia. Avete dimostrato che il nostro Paese, nel momento della difficoltà, sa essere unito e sa non solo affrontare la sfida, ma ha anche la capacità di ripartire. Tutto il Paese ha guardato alla scuola di Vo’. Grazie per avere posto la scuola al centro della comunità. E grazie ancora per i mesi che verranno. Saranno difficili, ma, come sempre, come voi avete dimostrato, stando insieme riusciremo ad andare oltre. Oltre l’emergenza, oltre anche le solitudini e le difficoltà che abbiamo avuto».