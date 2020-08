Mobilità: la candidata padovana Ostanel attacca la Regione sulle "competenze"

Elena Ostanel, candidata capolista al consiglio regionale del Veneto, risponde all'assessora De Berti sulla querelle nata attorno alle direttive sul trasporto pubblico.

Scuola

«Basta falsità, è la Regione che deve garantire i trasporti pubblici in sicurezza per i nostri studenti che tornano a scuola il 14 settembre. Il Governo ha destinato 40 milioni di euro alla sola Regione Veneto per sostenere i trasporti pubblici. La Regione avrebbe dovuto trasferirne una parte alle aziende per coprire le perdite accumulate in questi mesi (e permettere a tutti noi di continuare ad avere delle corse). Avrebbe potuto anche destinarli alle famiglie per rimborsare gli abbonamenti fatti durante i mesi di lockdown. Ma non ha fatto niente di tutto questo», ha dichiarato Ostanel.

Responsabilità

«Forse è per questo - prosegue la candidata per Il Veneto che Vogliamo - che la assessora De Berti scrive che la responsabilità è del governo, ma la competenza è della Regione Veneto. Basta scaricare le responsabilità altrove, serve rispondere ai bisogni delle famiglie e dei ragazzi che devono tornare a scuola in sicurezza. Il 14 settembre le scuole riapriranno, finalmente: servono corse aggiuntive del trasporto pubblico per garantire la sicurezza dei nostri figli, ma, nonostante la richiesta degli Istituti Scolastici, la Regione ha detto che non saranno aumentate. È ora di prendersi le proprie responsabilità se il 14 settembre le corse dei bus non saranno in sicurezza sapremo a chi chiedere risposte».