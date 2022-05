Allargare le tratte del Night bus e agevolazioni sui biglietti dei bus: ecco le idee di Padova Futura

Padova Futura, la lista civica a sostegno di Sergio Giordani, sta avanzando altre proposte per migliorare la mobilità e la viabilità cittadina. All’incontro previsto coi cittadini del quartiere Palestro e della zona Cave martedì 31 maggio, dalle 19.00 alle 21.00 al bar Palestro, il tema sarà il rilancio dei quartieri e, in particolare, la proposta avanzata nei giorni scorsi dal candidato Marco Stella: un ponte ciclopedonale che colleghi strada Pelosa e via Palestro. «Padova Futura vuole portare soluzioni concrete per riavvicinare le persone a vivere i quartieri e gli esercizi commerciali a rinascere. Abbiamo proposto un secondo incontro per approfondire questi temi coi cittadini. Vogliamo dare risposte alle difficoltà che alcuni residenti del quartiere Palestro e zona Cave hanno espresso al precedente incontro» dichiara Stella, che ha organizzato l’incontro di martedì 31 maggio insieme con i candidati Francesco Sanavio e Marco Vendramini, sempre della lista Padova Futura.

Le proposte

Sempre in tema di viabilità, all’incontro coi cittadini a Voltabarozzo, il capolista Enrico Fiorentin ha condiviso due proposte che hanno trovato il favore dei presenti. Innanzitutto un parcheggio per le auto all’altezza di Lungargine Terranegra, nelle vicinanze del bar Mekong, in particolare nello spiazzo di terra posto a metà tra via Facciolati e fine via Canestrini (via Pietro Gerardo, per la precisione): «Da un lato, il bar Mekong è molto frequentato, soprattutto nel periodo estivo e primaverile; dall’altro lato, l’offerta di parcheggi qui non è sufficiente a coprire tutta la domanda - dice Fiorentin - Abbiamo spiegato ai cittadini che l’iter amministrativo è fattibile, anche se non è breve: tra le altre cose, andrà cambiata la destinazione d’uso del campetto antistante, per adibirlo a parcheggio. L’idea prevede un parcheggio a raso in ghiaia, senza asfalto. Il posto individuato è quindi quello a fianco alla ciclabile pedonale in sassi, che corre sotto all’argine tra il ponte e il bar». E poi una nuova strada a senso unico, parallela a via Gerardo, che parta dall’argine e prosegua fino a via Forcellini. «L’attuale via a senso unico che collega Forcellini a via Canestrini è stata oggetto di discussione negli scorsi anni - continua - Siamo contrari a renderla a doppio senso. Però in via Pertile e via Padrin (anch’esse collegate a via Forcellini) si crea giornalmente una lunga coda sotto la casa dei residenti. La nostra proposta è quindi di creare una via parallela a via Gerardo, che parta dall’argine e prosegua fino a via Forcellini. Favorire il transito di alcune auto in questo tratto avrà un impatto positivo sulla viabilità e anche di riduzione dell’inquinamento complessivo nella zona». All’incontro era presente anche Arianna Simonetto, candidata in accoppiata col consigliere uscente. Insieme a Fiorentin, hanno condiviso anche le altre idee che la lista civica Padova Futura sta proponendo: 5 milioni di euro per un supporto concreto alle famiglie padovane: in particolare, a copertura di 2 mesi di paternità e per le famiglie monogenitoriali; mezzi pubblici gratis nelle fasce orarie morbide, in particolare, tram libero dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 19.30 in poi tutti i giorni; 1 milione di euro per potenziare i bus in seconda serata: «Dopo l’esperienza positiva del “night bus”, vogliamo allargare e prolungare le tratte coperte dai bus notturni. In particolare proporremo l’introduzione di bus sostitutivi nelle tratte del Sir1, Sir2 e Sir3 al mercoledì, venerdì e sabato fino alle 3.00 di notte, con ultima corsa in partenza alle 2.15». Su questi temi, sabato 4 giugno alle 19.00 si terrà un ulteriore incontro coi residenti del quartiere Forcellini/Voltabarozzo, proprio al bar Mekong.