«Polizia locale sotto stress, va tutelata»: Fratelli d'Italia chiede la modifica della legge

Su iniziativa dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Enoch Soranzo, Daniele Polato, Joe Formaggio, Tommaso Razzolini e Lucas Pavanetto è stata presentata una modifica alle Legge regionale 23 giugno 2020 n. 24 “Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza”.

Polizia locale

Afferma Soranzo, capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio Regionale: «Il lavoro svolto dagli operatori della polizia locale è un lavoro difficile, pieno di responsabilità. Ogni giorno sono in costante interazione con i cittadini ed esterni, alla presenza di pericoli per l'incolumità, a contatto con situazioni particolarmente critiche sia sotto il profilo fisico che morale, con persone aggressive o con le vittime. Dobbiamo tutelarli, per tutelare noi cittadini, offrendo loro un supporto concreto, perché sono particolarmente esposti a sollecitazioni da un punto di vista psicologico». L’attenzione della proposta del gruppo di Fratelli d’Italia si focalizza sulla tutela e il supporto degli agenti e su riconoscere maggiormente i fattori di rischio e stress a cui sono sottoposti per garantire la sicurezza dei cittadini. «Lo stato di stress causato da situazioni critiche di diversa natura, la difficoltà di dover convivere che il peso del proprio ruolo, crea situazioni da fronteggiare con la dovuta preparazione, anche psicologica. Vanno, quindi, riconosciuti i fattori di rischio degli operatori di polizia, come già per tutti gli altri lavori e professioni, e, soprattutto, mi auguro che venga avviata una specifica collaborazione tra enti locali e aziende Ulss, con lo scopo di rafforzare negli agenti e operatori la capacità di affrontare e risolvere i problemi. Va organizzato un modello di convenzione che, sentito I'Anci, possa essere utilizzato su tutto il territorio regionale».