Vinse il mondiale di barca a Vela con Peghin, Andrea Molinari ora si candida nella sua lista

«Uno sportivo non può essere soltanto colui che eccelle nella propria disciplina. Uno sportivo deve essere anche protagonista nella vita di tutti i giorni. Per questo ho deciso di mettermi in gioco per cambiare Padova con Francesco, amico fraterno e persona di straordinario valore». Così Andrea Molinari annuncia la sua candidatura per Francesco Peghin Sindaco. Ha 57 anni, è un project manager, ufficiale di regata della Federazione italiana vela, arbitro di match race e team race della Federazione italiana vela, ed è stato Campione del mondo di vela con 'Per Elisa' (1995, foto in basso). Convive da anni con una malattia neurodegenerativa.

1995

«Ho conosciuto Francesco - racconta Molinari - che avevo vent'anni: avevamo entrambi una immensa passione per la vela. Nonostante i miei limiti fisici di movimento, ha riconosciuto la mia preparazione tecnica e mi ha voluto al suo fianco nella meravigliosa avventura di 'Per Elisa'. Ho attrezzato la barca a vela rendendola funzionale per tutti i membri dell'equipaggio, non solo per me, cosicché ciascuno potesse dare il massimo. Perché se gli spazi sono funzionali, in barca come nelle nostre città, ciascuno di noi dà il meglio di sè. Armata la barca, io sarei dovuto rimanere a terra, ma Francesco mi ha voluto a bordo, non mi ha mai fatto pesare le mie difficoltà motorie, mi ha dato l energia per superare i miei limiti. Ha fatto della mia debolezza, una forza».La straordinaria avventura di 'Per Elisa' ha insegnato ad Andrea Molinari a guardare la vita con occhi diversi. La città, come una barca, può, infatti, diventare inclusiva se gli spazi vengono pensati per essere accessibili a tutti. Piccoli interventi possono, davvero, migliorare la qualità della vita di ciascuno.