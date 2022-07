Moneta (Forza Italia): «Mozione di alleanza trasversale contro la siccità»

«Padova si faccia portavoce di un piano di contrasto all'emergenza siccità che coinvolga tutti gli enti del territorio, a prescindere dal colore politico». L'appello arriva dal consigliere comunale di Forza Italia e avvocato specializzato in tematiche ambientali Roberto Carlo Moneta, primo firmatario di una mozione sul tema depositata dalle minoranze.

La mozione

«Si tratta di un documento - spiega - che Forza Italia sta promuovendo in molti comuni italiani, perché ciascuna amministrazione può e deve fare la sua parte per un problema che riguarda l'intero paese. Non parliamo solo della temporanea emergenza che in questi giorni sta dominando le cronache, ma di un problema persistente e destinato ad aggravarsi nel tempo, a causa dei cambiamenti climatici in atto». Tra le proposte da promuovere a livello nazionale, il recupero del progetto dell'Associazione Nazionale Bonifiche e Irrigazioni noto come "Piano Laghetti", che prevede la realizzazione di 200 invasi su tutto il territorio nazionale, per un costo stimato di circa 3,5 miliardi di euro. L'iniziativa consentirebbe di ridurre i prelievi dalle falde acquifere, abbattendo i consumi energetici, e di produrre energia idroelettrica e fotovoltaica con impianti galleggianti sulla superficie degli invasi. Si chiedono poi al governo un "decreto siccità" per ristorare almeno in parte le ingenti perdite subite dagli agricoltori e specifici fondi per il contrasto alla siccità nelle finanziarie dei prossimi 3 anni, oltre a un intervento normativo da parte della Commissione Europea per facilitare l'impiego delle nuove biotecnologie agrarie volte allo sviluppo di piante più resistenti a siccità e parassiti.

Agroalimentare

«L'agroalimentare - ricorda Moneta - è un settore strategico per l'economia del nostro territorio, perciò invito Comune, Provincia e Regione, ciascuno per le proprie competenze, a fare il possibile per difendere queste produzioni, cui sono legati migliaia di posti di lavoro e una parte importante della nostra identità»