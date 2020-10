Monopattini in sharing: otto aziende si candidano per offrire un migliaio di mezzi

Sono otto le aziende che hanno partecipato con manifestazione di interesse per offrire il servizio sperimentale di noleggio di monopattini elettrici con sistema di free floating, a partire da gennaio 2021. Sono previsti circa mille mezzi che saranno a disposizione, in modalità "sharing", della cittadinanza.

Mobilità urbana

«Lo abbiamo visto con il successo di mobike, lo vedremo con i monopattini quanto interesse c'è rispetto a questi mezzi. A maggior ragione in epoca di emergenza sanitaria e quindi di riduzione delle capienze del trasporto pubblico, oltre che della paura, è fondamentale offrire quante più alternative possibile al mezzo privato. Non solo per una questione di inquinamento atmosferico, ma anche per evitare congestioni». L'assessore alla mobilità, Ragona, fa poi una considerazione: «Il fatto che siano diversi i soggetti partecipanti indica che Padova è un mercato interessante per la mobilità in sharing. Se tutti ricorressimo all’auto privata la situazione del traffico in città non sarebbe gestibile. La scelta di immettere monopattini in città va in questa direzione».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per quanto riguarda le tempistiche, ecco cosa ha dichiarato l'assessore Ragona: «Saranno in strada auspicabilmente con l’inizio dell’anno nuovo, da qui ad allora per noi sarà importante individuare forme per sensibilizzare i cittadini al corretto uso di questi mezzi, come della bicicletta».