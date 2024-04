Una nuova antenna 5G, l'opposizione non ci sta: «Male per la salute e per le tasche dei cittadini»

L'installazione di antenne per la telefonia nei pressi di centri abitati è un argomento che non smette di fare discutere. E su questo, i consiglieri di Monselice della lista "Ambiente e Società", non hanno mai smesso di dare battaglia. Così, la "scoperta" di una nuova installazione ha creato immediatamente discussione. «Da un nostro accesso agli atti abbiamo rilevato la pratica presentata da Vodafone, per l’installazione di una nuova antenna. Nell’ambito del programma di copertura radioelettrica del territorio nazionale, ha progettato la riconfigurazione della stazione radio base (S.R.B.) per telefonia mobile denominata “5G Bando Monselice Carmine” ubicata nel comune di Monselice in Via Valli n. 15. L’area d’installazione è proprietà di un privato che ha già firmato l’autorizzazione».

Spiega Francesco Miazzi: «Quest’antenna alta più di 30 metri sarà ubicata a ridosso di numerose abitazioni e a poche centinaia di metri da alcuni siti sensibili, come scuole e campi sportivi. Segue le due stazioni radio base per la telefonia mobile, con relativo traliccio collocate nel quartiere Marco Polo lo scorso anno e quella più recente installata in Via del Borgo. La normativa in vigore ha ridotto le possibilità d’intervento da parte dei Comuni, il tutto per favorire l’industria delle telecomunicazioni a discapito della salute pubblica e dell’ambiente. Nonostante questo ci sono ancora spazi per un intervento da parte dei Sindaci e degli amministratori comunali». Il consigliere e noto ambientalista aveva già chiesto chiarimenti, come spiega. «Già nel maggio dello scorso anno avevamo chiesto con un’interpellanza, se il Comune di Monselice avesse misurato i campi elettromagnetici con i dati degli impianti esistenti e quelli in progetto, le intensità di campo elettromagnetico, da quelle inferiori a 1 Volt/metro a quelli superiori a 20 volt/metro. Le risposte sono state evasive e nessun provvedimento è stato adottato. Avevamo chiesto che il Comune approntasse un nuovo Piano Territoriale per l'Installazione di Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile e assimilabili, avvalendosi della consulenza di esperti del settore. Purtroppo anche questa richiesta è caduta nel vuoto».

Un punto su cui si insiste è che la cittadinanza non è stata informata: «Com’era accaduto nel Quartiere Marco Polo, ugualmente in questo caso della nuova antenna in Via Valli, è mancata completamente l’informazione ai cittadini. Si fanno decine di comunicati, di post e di selfie ma nessuna parola è spesa per affrontare l’argomento. Eppure la situazione che si sta creando desta preoccupazione dal punto di vista sanitario (legata all’esposizione ai campi elettromagnetici) e di allarme sociale anche per il deprezzamento immobiliare nelle aree coinvolte». Non solo una questione di salute, insomma. «Ribadiamo che è prerogativa del Comune pianificare l’ubicazione degli impianti di telecomunicazioni, mediante appositi Regolamenti Comunali e Piani Annuali di localizzazione, e dare così priorità all’insediamento degli impianti su aree comunali, anche per consentire l’acquisizione di risorse finanziarie da reimpiegare nel controllo, ricerca e informazione in materia ambientale, alla luce del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 174 del Trattato UE. Va infine rilevato che si sta prospettando uno scenario molto serio poiché dal 30 aprile 2024 in base alla Legge 214/23 è previsto un aumento dei limiti di esposizione alle radiofrequenze ad almeno 15 V/m dagli attuali 6 V/m, finalizzato alla capillare diffusione del sistema di telecomunicazioni 5G. Tale aumento volto a favorire le compagnie telefoniche, può costituire un grave rischio sanitario, in considerazione del fatto che le misurazioni dei campi elettrici emessi avvengono sulla media delle 24 ore e non sulla media dei 6 minuti, come prescritto in tutti gli altri paesi europei. Ridurre e minimizzare il rischio di esposizione ai CEM deve diventare una priorità, a partire dal numero e dall’ubicazione delle antenne fino alla raccomandazione per un uso responsabile dei cellulari e delle reti wireless, con particolare attenzione rivolta ai bambini, ai giovani, alle donne incinte e ai soggetti elettrosensibili».