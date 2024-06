A Monselice un ballottaggio tutto a destra tra Bedin e Callegaro: sarà decisiva la sinistra di Scanferla

A Monselice un ballottaggio tutto a destra. Giorgia Bedin e Luca Callegaro si giocheranno infatti la sfida a due dopo essere arrivati attorno al 35% (i parziali danno in leggero vantaggio la prima col 35,2% rispetto al 34,9% del forzista). Dopo i due candidati del centrodestra, che è arrivato spaccato alle urne, si è piazzato Giannino Scanferla del centrosinistra (circa il 30%), che a questo punto potrebbe essere decisivo per il ballottaggio qualora decidesse di sostenere uno dei due candidati.

Giorgia Bedin è sostenuto da Lista Giorgia Bedin Sindaco, Forza Monselice, Lega, Per il Rilancio Turistico e Culturale mentre Luca Callegaro, costretto adesso a rincorrere, è appoggiato da Fratelli d’Italia, Forza Italia - Ppe, Ricostruiamo Monselice, Iniziativa Popolare. Giorgia Bedin, avvocato 46enne, si candida per un secondo mandato dopo i cinque anni di amministrazione uscente. Luca Callegaro, 56 anni, segretario provinciale forzista, che dopo quindici anni da sindaco di Arquà Petrarca, ora prova a fare il salto nella città della Rocca. Giannino Scanferla, 67 anni, per anni assessore e consigliere, è sceso in campo come unico rappresentante del centrosinistra unito.