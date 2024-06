Monselice, Bedin: «Allibita dagli attacchi contro di me. I cittadini sapranno scegliere»

«Il moderato è lui? Davvero? La campagna elettorale che hanno fatto contro di me mi ha lasciata davvero allibita. Sconcertante. Lui sarà pure un moderato, ma i suoi non lo sono affatto e se non è capace di tenerli adesso, figuriamoci poi». La grinta non le è mai mancata, la tira fuori tutta Giorgia Bedin a riosso del ballottaggio che la vedrà domenica confrontarsi Luca Callegaro, ex sindaco di Arquà Petrarca e candidato a primo cittadino di Monselice. «Io mi sono divertita in campagna elettorale, ma certi attacchi personali non sono affatto piacevoli da ricevere», dice la sindaca uscente. «Sono più di cinque anni che mi difendo, sono allenata. Forse per questo, non sapevano a cosa appigliarsi, così hanno superato i limiti della decenza, i moderati...».

«Ci sono dei limiti che non si dovrebbero oltrepassare, ma si vede che non vale per tutti. Io ho sempre avuto rispetto di tutti, la base dell'agire politico. Come si può fare altrimenti? Come si fa a confrontarsi, a cercare accordi, se manca il rispetto? E' l'a, b, c, della politica». Facciamo notare che la politica negli anni li ha oltrepassati eccome certi limiti. «Lo so, non e non è che in questi anni non abbia subito degli attacchi. Questo però non vuol dire che si possa fare o che sia lecito farlo. Nel mio caso però io ho le spalle forti e finisce che poi queste esperienze mi rendano ancora più consapevole e convinta di come si deve fare le cose, amministrare nella fattispecie».

Bedin sa che sarà una corsa combattuta, quella di domenica e lunedì: «Io ho dato tutto, sia nei cinque anni che in questa campagna elettorale. L'impegno sempre al massimo, poi nessuno ha la bacchetta magica», ci dice convinta. Ci sono temi, come quello delle cementeria, che da anni animano la discussione a Monselice . «L'unica mozione votata all'unanimità sul tema l'ho portata io, quindi non è una scoperta di oggi come la penso sulla questione e quale sia la mia posizione. Che il mio avversario - Callegaro ma non lo nomina mai - si svegli oggi quando le opportunità in passato le ha avute per farsi sentire, e non lo ha fatto, le persone di Monselice lo sanno bene». Callegaro ha infatti spiegato che anche lui è d'accordo con la dismissione nel 2029 salvaguardando i posti di lavoro. Ma se colpi le sono arrivati, anche bassi come ha spiegato molto bene, sul piano politico non risparmia colpi neppure lei. «Essere un politico moderato è qualcosa che si dimostra, non si inventa. E io l'ho sempre dimostrato, anche in questi cinque anni non sempre facili. Andando avanti, ascoltando, sempre con rispetto mettendo davanti gli interessi di Monselice. Non credo che su questo nessuno possa dire nulla, forse per questo motivo si sono attaccati ad altro. Le persone chiamate a votare sapranno scegliere e distinguere, ne sono certa».