Monselice, domenica il ballottaggio. Callegaro: «Il moderato sono io»

Anche per i cittadini di Monselice è arrivato il momento di decidere chi sarà il prossimo primo cittadino per i prossimi cinque anni. La sfida è tutta nel centro destra, che qui come a Selvazzano si è presentato diviso. A Selvazzano Mariano Fuschi, candidato di FdI e sostenuto da FI se la vedrà con il candidato di centrosinistra, Claudio Piron, che avrà il sostegno della Lega di Selvazzano anche se dalla direzione regionale e provinciale sono ovviamente arrivate indicazioni diverse. Ma a Monselice, la leghista Giorgia Bedin, sindaca uscente, se la deve vedere con il candidato di Forza Italia sostenuto da FdI, Luca Callegaro, già primo cittadino di Arquà Petrarca. Una sfida interessante, che vede il terzo incomodo, la lista di centro sinistra che ha candidato Giannino Scanferla decidere, indicando che non è possibile votare ex fascisti, con chiaro riferimento a Fratelli d'Italia, di non votare Callegaro. Si è detto sorpreso della questione tanto di dichiarare di essere, tra i due candidati, lui «il vero moderato».

Sulla cementeria, che sembra il vero motivo che ha portato il centrosinistra a scegliere di appoggiare Bedin invece che lui, Callegaro, ha spiegato che anche lui è d'accordo con la dismissione nel 2029 salvaguardando i posti di lavoro. Ma ufficialmente l'appoggio non lo si da perché non disposti a votare qualcuno sostenuto da FdI.

«Non tirerei in mezzo cose che riguardano il passato e che io per primo rinnego», dice riferendosi al fascismo. Il candidato si dice sorpreso perché lui quando ha incontrato il centrosinistra non aveva avuto sentore di problemi di questo tipo e anzi si azzarda a dire che ci fossero più punti in comune con lui che la candidata della Lega, l'ex sindaca Giorgia Bedin. Una sfida tutta dentro al centrodestra, anche se poi magari a determinare il risultato saranno proprio i voti del centrosinistra: «La maggioranza delle persone a Monselice vota a centrodestra, si può spiegare così». Eppure la campagna elettorale più dei suoi sostenitori in realtà, non ha risparmiato colpi, anche bassi. «Si poteva trovare un accordo in principio ma non c'è stata la volontà, poi ci è stato detto che volevamo le poltrone ma non è affatto così. Le campagne elettorali si sa, sono faticose ma è anche l'occasione per stare in mezzo alla gente, confrontarsi con i cittadini. E se io sarò eletto sindaco penserò ad amministrare per il bene dei cittadini, non pensando al mio partiti o alla coalizione ma solo a quello che è meglio per la comunità. Non so se altri possono dire lo stesso, di poter decidere indipendemente da quello che viene deciso nelle segreterie». Lunedì dalle 15 lo scrutinio, in serata si saprà chi sarà il nuovo primo cittadino di Monselice.