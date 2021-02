Montegrotto, l’Associazione Anteas torna nella casetta di Parco Mostar

Finiti i lavori di sistemazione e ristrutturazione, l’associazione Anteas tornerà ad usufruire per le proprie attività a favore degli anziani della casetta in legno di parco Mostar, nel centro di Montegrotto Terme. La giunta sampietrina ha approvato la convenzione che regola l’utilizzo: i soci dell’Anteas potranno servirsi della casetta tre pomeriggi a settimana, il mercoledì, il venerdì e il sabato (salvo - per il sabato - non siano previsti altri utilizzi autorizzati dall’amministrazione). «Dopo i necessari lavori di adeguamento del manufatto - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - abbiamo provveduto a garantire nuovamente l’utilizzo dello spazio a favore dei soggetti che ne hanno fatto richiesta».

Parco

L’associazione Anteas provvederà alla manutenzione ordinaria della casetta, mentre il Comune si farà carico di tutte le spese (energia elettrica, acqua, riscaldamento, condizionamento e asporto rifiuti) e della manutenzione straordinaria. L’Associazione in cambio sorveglierà il Parco Mostar al pomeriggio e si è impegnata a pulire con regolarità alla la casetta e lo spazio intorno.La convenzione è valida fino al 31 dicembre 2021.

Anziani

«Nell’ultimo anno - afferma l’assessora al Sociale Elisabetta Roetta - con l’emergenza pandemica gli anziani hanno avuto ben poche occasioni di socialità. Speriamo che con l’arrivo della bella stagione ci sia almeno modo di ritrovarsi negli spazi aperti. In questo senso, luoghi come la casetta di parco Mostar con i suoi spazi esterni con i tavolini sono perfetti, e l’esperienza recente ha dimostrato come - opportunamente regolata - la convivenza tra attività rivolte ai giovani e attività rivolte agli anziani è possibile».