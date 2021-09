Montegrotto, i candidati a confronto

Gli sfidanti Biagio De Salvo ed Elisabetta Baldi, candidati alla poltrona di sindaco di Montegrotto, si sono confrontati nel circolo Auser di Montegrotto Terme sui temi della campagna elettorale. Il voto è previsto per domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Per quanto riguarda l'elezione del Sindaco di Montegrotto non è previsto il ballottaggio, basta un solo voto in più per aggiudicarsi la poltrona di primo cittadino. In sala circa centocinquanta persone, il massimo consentito. Tanti invece hanno seguito il dibattito dall'esterno.