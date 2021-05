Montegrotto: il Comune esegue la pulizia dei fossi privati

Dopo i lavori eseguiti sui fossi privati di via Pesare, via Marza, via Sabbioni e via Campagna alta e Montello stanno per iniziare a Montegrotto Terme altri lavori di pulizia degli scoli privati in via Campagna bassa. «L'impegno economico dell'amministrazione - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - è enorme per la salvaguardia idraulica. Impegno che continueremo nei prossimi anni».

Segnalazioni

«Abbiamo raccolto - spiega il consigliere comunale con delega ai problemi connessi alle alluvioni Omar Turlon - le segnalazioni dei cittadini residenti e con il Consorzio ci siamo attivati per utilizzare le somme rimanenti dopo la prima tranche di interventi per effettuare la pulizia e il risezionamento degli scoli in un tratto di via Campagna bassa e lungo la pista ciclabile che costeggia la ferrovia, una zona purtroppo trascurata da molti anni, con rischio di allagamenti».

Adesioni

Il progetto è stato presentato in un incontro pubblico ai cittadini interessati e sono state raccolte le adesioni necessarie per eseguire l’intervento totalmente a spese del Comune di Montegrotto su scoli privati. L’intervento di risezionamento, pulizia delle condotte interrate e sostituzione di attraversamenti sottodimensionati e che creano problemi al deflusso delle acque riguarderà uno scolo che costeggia le abitazioni fino a collegarsi con lo scolo consortile Cannella, e più precisamente fino alla tombinatura che attraversa l’incrocio di via Mezzavia con via Silvio Pellico e fratelli Bandiera, che sarà ripulita. I lavori inizieranno all’inizio giugno. L’appalto che sarà gestito e controllato dal consorzio Bacchiglione che si è reso ancora una volta disponibile.