Montegrotto Estate: gran successo per le fontane danzanti di Ferragosto, rassegna estesa al mese di settembre 

Turisti e sampietrini a bocca aperta davanti alle fontane danzanti a ritmo di musica per il Ferragosto a Montegrotto Terme. “Acqua, luce, colori, musica: lo spettacolo replicato in due turni in piazza Mostar ha regalato a tanti un momento di gioia e spensieratezza. Per il terzo anno consecutivo Montegrotto Terme propone con grande successo un evento comunale per festeggiare il Ferragosto. Gli effetti speciali proposti, unici nel loro genere, hanno incantato un po’ tutti e creato un momento di condivisione importante pur nel rispetto del distanziamento sociale. Sono felice che questo appuntamento sia ormai diventato un caposaldo della nostra estate, in particolare in un anno difficile come quello che stiamo vivendo” afferma l’assessore alle Manifestazioni turistiche. La rassegna Montegrotto Estate partita in sordina a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza Covid-19 sta riscuotendo grande interesse da parte del pubblico e per questo l’amministrazione comunale ha deciso di prolungare la programmazione anche nel mese di settembre.

11 settembre

In particolare venerdì 11 settembre ci sarà un appuntamento con il grande teatro con la presenza di Lella Costa con il reading del “Pranzo di Babette!, venerdì 18 il concerto del gruppo vocale italiano Venice Vocal Jam, sabato 19 un suggestivo concerto dell’Honolulu 4et in Cava Bonetti - per la rassegna “Sentieri sonori”, e infine domenica 27 settembre un concerto dedicato al maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso. Questi appuntamenti vanno ad aggiungersi all’Euganea Film Festival, in programma per il 6 settembre, allo spettacolo per ragazzi del teatro al Verde di mercoledì 9 settembre e all’attesa rievocazione storica della leggenda di Berta, domenica 13 settembre. Per gli amanti dello sport, sabato 5 settembre Montegrotto Terme sarà tappa del campionato nazionale di ciclismo su strada, categoria juniores.

Amministrazione

«Il grande successo di Montegrotto Estate - afferma il sindaco - è frutto dell’impegno economico dell’amministrazione comunale. Per il futuro, quando la situazione generale si sarà sistemata, auspichiamo che per gli eventi di forte caratura artistica e anche turistica ci sia una compartecipazione da parte degli operatori alberghieri del territorio perché uniti si possono fare grandi progetti. Se invece ciascuno pensa al proprio orticello, come troppo spesso accade, non si raggiungono i risultati migliori».