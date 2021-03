Montegrotto, focolaio Covid: chiuso per precauzione l’ufficio tecnico per 14 giorni 

Il sindaco di Montegrotto Terme, Riccardo Mortandello, ha firmato un’ordinanza di chiusura dell’ufficio tecnico comunale per 7 giorni dopo la verifica di un caso certo e uno sospetto di positività al Covid 19. «Stiamo tracciando - spiega il sindaco - tutti i contatti avuti da questi due dipendenti e testando tutti i colleghi e le persone che sono venute in contatto con i due con tampone molecolare o rapido di seconda generazione. Speriamo di poter garantire la riapertura in sicurezza dell’ufficio tecnico prima possibile. Invitiamo tutti i cittadini ad avere pazienza, purtroppo sono eventi che in questo periodo di verificano ed è meglio affrontarli con tutte le misure di sicurezza possibili piuttosto che far finta che non esistano». Tutte le altre attività della sede municipale sono funzionanti. È la seconda volta che nell’amministrazione di Montegrotto Terme vengono accertati casi di Coronavirus. Durante la prima ondata venne chiuso per qualche giorno l’ufficio anagrafe.