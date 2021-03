Montegrotto, forse risolta la querelle sulle panchine tra Poste e Comune

Il Comune di Montegrotto Terme ha provveduto a mettere a disposizione di Poste Italiane un altro modello di panchine da posizionare di fronte all’ufficio postale. Lo annuncia il sindaco Riccardo Mortandello dopo aver ricevuto da Poste Italiane ampia disponibilità «a trovare una soluzione condivisa, nel caso mettendo a disposizione del nostro personale per la ricollocazione delle panche fornite».

Soluzione

«Ho scritto questa mattina alle Poste - annuncia il sindaco Riccardo Mortandello - informando che nelle disponibilità del Comune, quindi senza nessuna spesa, il nostro ufficio tecnico ha trovato altre tre panchine di un modello non di emergenza che mettiamo a disposizione per risolvere il problema degli anziani costretti ad attendere in piedi. Rimaniamo in attesa di un riscontro per organizzare le tempistiche e modalità per il trasporto delle stesse in prossimità dell'ufficio postale e nel frattempo se dovessero verificarsi di nuovo lunghe attese in piedi, su segnalazione degli utenti, interverranno i nostri volontari della Protezione Civile, che ringrazio ancora una volta per la grande disponibilità di intervenire in tutte le situazioni di emergenza».