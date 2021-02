Montegrotto: per i "furbetti" dei rifiuti arrivano le foto-trappole

I dispositivi appena acquistati dall’amministrazione comunale verranno installati, con cartellonistica di avviso, in zone dove si è già rilevata la presenza di discariche abusive e in postazioni attrezzate con cassonetti

«Con l’acquisto dei kit di videosorveglianza vogliamo dare un messaggio chiaro: i furbi delle immondizie non sono tollerati in un territorio a vocazione turistica come Montegrotto Terme. Non tolleriamo discariche a cielo aperto, e chi abbandonerà rifiuti si vedrà recapitare la multa a casa». Il Sindaco Mortandello ha annunciato che per contrastare l’abbandono dei rifiuti e l’elusione del sistema di raccolta differenziata entreranno presto in funzione a Montegrotto alcune “fototrappole”, occhi elettronici che documenteranno attraverso foto e video, realizzati anche di notte grazie a un sensore di movimento, eventuali violazioni di legge. I dispositivi appena acquistati dall’amministrazione comunale verranno installati, con cartellonistica di avviso, in zone dove si è già rilevata la presenza di discariche abusive e in postazioni attrezzate con cassonetti. Tramite le targhe dei veicoli, la Polizia Locale risalirà all’identità dei responsabili che saranno sanzionati per l’abbandono o l’errato conferimento dei rifiuti.

Abbandoni

«Gli abbandoni - spiega la Nivi Spa, società che produce i kit acquistati dall'amministrazione comunale sampietrina - si verificano spesso in aree periferiche dove, in mancanza dei tradizionali sistemi di videosorveglianza cittadina, gli sporcaccioni trovano luoghi isolati per potersi liberare di rifiuti ingombranti ma anche pericolosi. Una brutta abitudine che non solo deturpa il decoro del territorio, ma costa. E anche parecchio. Individuare i responsabili degli abusi consentirà al Comune di fare educazione in questo senso e di risparmiare molti soldi per la pulizia e il recupero».

Kit

Il kit scelto dalla comandante della Polizia Locale Cristina Moro Cristina si chiama “e-Killer Flex”,ed è particolarmente innovativo ed efficace , in grado di ridurre sensibilmente il tempo di ricerca delle immagini e dei trasgressori. «Le telecamere mobili - spiega la comandante Moro - sono infatti dotate infatti di una tecnologia di intelligenza artificiale (Video Analisi) che rileva il momento esatto in cui il rifiuto viene abbandonato nel luogo monitorato e invia un allarme alla centrale operativa del Comando. I dispositivi sono dotati di SIM dati che consente loro di essere raggiunti da remoto via APP o PC, in questo modo l’operatore potrà visualizzare in tempo reale la scena di abbandono e estrapolare le immagini interessate attivando da subito il processo sanzionatorio».

Fenomeno itinerante

Il fenomeno dell’abbandono di rifiuti è un fenomeno itinerante, per questo motivo e-Killer Flex è stato pensato per poter essere trasportabile e posizionabile con grande facilità. In ottemperanza alle disposizioni in termini di Privacy regolamentate dal nuovo G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679) il Comando è dotato di cartelli stradali che saranno posizionati in prossimità dei luoghi che verranno monitorati e provvederà ad aggiungere cartelli perimetrali.